Femeia în vârstă de 51 de ani, lovită joi dimineața de pe mașină în municipiul Sibiu, a fost internată la Spitalul Județean.
Accidentul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu pe direcția de deplasare spre Vasile Aaron. Un bărbat de 75 de ani, sibian, a lovit-o cu mașina pe femeia de 54 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni.
În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ea a fost consultată în UPU, după care a fost internată pe secția Neurochirurgie. Din fericire, starea ei este stabilă, însă va mai rămâne câteva zile internată pentru monitorizare și tratament.
Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
Citește și: Accident joi dimineață pe Ștefan cel Mare: femeie lovită de o mașină
Ultima oră
- De la -19 la un final pe muchie de cuțit! CSU Sibiu, învinsă de Dinamo acum 2 ore
- Raul Gheorghiu este pompierul anului la Sibiu: a intervenit la 10 situații de urgență în timpul liber acum 2 ore
- Pas greșit acasă pentru ACS Mediaș cu Băicoi: echipa lui Vâtcă, egalată în final/ foto acum 2 ore
- Victorie pentru Inter Sibiu la Brașov: debut cu gol pentru Neamțiu / video acum 3 ore
- iPhone 18 – cinci întrebări de pus înainte să cumperi iPhone 18, ca să nu regreți alegerea acum 4 ore