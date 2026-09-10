Femeia în vârstă de 51 de ani, lovită joi dimineața de pe mașină în municipiul Sibiu, a fost internată la Spitalul Județean.

Accidentul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu pe direcția de deplasare spre Vasile Aaron. Un bărbat de 75 de ani, sibian, a lovit-o cu mașina pe femeia de 54 de ani, care se afla pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ea a fost consultată în UPU, după care a fost internată pe secția Neurochirurgie. Din fericire, starea ei este stabilă, însă va mai rămâne câteva zile internată pentru monitorizare și tratament.

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Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

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