Motociclistul lovit violent, miercuri, de o mașină în apropiere de Piața Cibin, se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul Județean din Sibiu.

Accidentul s-a produs miercuri pe strada Malului la intersecția cu strada Piața Cibin din Sibiu. Un motociclist a fost lovit de o mașină, iar în urma impactului a suferit mai multe escoriații și traumatisme. El a fost preluat de urgență de o ambulanță, fiind dus la spital.

„Pacientul a fost preluat de Unitatea de Primiri Urgențe în cursul după-amiezii de miercuri, iar în urma investigațiilor medicale a fost internat pe secția Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Acesta continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate, iar starea lui este stabilă”, a precizat Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

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VEZI ȘI: Momentul accidentului de miercuri de lângă Piața Cibin: motociclistul a fost lovit în plin / video

Potrivit polițiștilor, șoferul mașinii, în vârstă de 31 de ani, nu s-a asigurat când a efectuat manevra de schimbare a benzii de circulație și a intrat în coliziune directă cu o motociclistă condusă de un bărbat de 49 de ani, care circula în aceeași direcție cu acesta. (DETALII AICI)