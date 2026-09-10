Cumpărături cu greutate în Sibiu: bazar caritabil pentru Sara Hanț și animalele fără stăpân

Sibiul găzduiește sâmbătă, 12 septembrie, prima ediție a Bazarului Urban PRELOVED, un eveniment dedicat comunității, sustenabilității și faptelor bune.

Dincolo de promovarea reutilizării obiectelor, târgul are un puternic caracter umanitar, o parte din fondurile strânse urmând să sprijine recuperarea Sarei Hanț, precum și animalele salvate de Asociația PAN.

Evenimentul se va desfășura pe strada Tractorului nr. 4–12, între orele 09:00 și 13:00. Conceptul „preloved” se bazează pe o idee simplă, dar de impact: lucrurile pe care nu le mai folosim, dar care sunt încă în stare bună, merită să fie date mai departe. La standuri, vizitatorii vor găsi haine, încălțăminte, accesorii, jucării, articole pentru copii și obiecte pentru casă, transformând ceea ce pentru unii este de prisos în exact lucrul căutat de altcineva.

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Sprijin pentru Sara Hanț și animalele fără stăpân

La această primă ediție, o parte din sumele colectate va fi donată către Sara Hanț, o tânără a cărei poveste și forță interioară au emoționat o țară întreagă. Aflată într-un proces de recuperare după nu mai puțin de 36 de intervenții chirurgicale, Sara și-a transformat pasiunea pentru muzică în putere și a ajuns pe scena „Românii au Talent”. Acolo a fost recompensată cu un Golden Buzz și s-a clasat pe locul 2 în marea finală.

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Tot din donațiile strânse la bazar vor fi susținute și pisicile din adăpostul Asociației PAN, fondurile contribuind la acoperirea costurilor pentru hrană, îngrijire zilnică și tratamente medicale.

Educație financiară și consum responsabil, pentru cei mici

Dincolo de cumpărături și caritate, organizatorii transformă evenimentul într-o experiență educativă inedită pentru copii. Aceștia sunt încurajați să se implice activ în atmosfera bazarului, având ocazia să experimenteze atât rolul de vânzător, cât și pe cel de cumpărător.

Este o oportunitate excelentă și practică prin care cei mici pot învăța să aleagă, să negocieze și să compare, asimilând astfel primele noțiuni de educație financiară. Participarea la târg le oferă copiilor o lecție directă despre consumul responsabil, subliniind importanța reutilizării, valoarea reală a banilor și bucuria de a da un obiect mai departe pentru a-i prelungi durata de viață.