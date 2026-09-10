Pe scurt: De ce nu reușesc elevii români să aplice ce învață? Ministrul Educației dă un răspuns simplu: testele din școli sunt „pe hârtie”, iar competențele digitale rămân neevaluate.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat, potrivit Economica.net, de ce România înregistrează un nivel ridicat de analfabetism funcțional în rândul elevilor, fenomen prin care aceștia știu să scrie și să citească, dar nu reușesc să înțeleagă și să aplice conceptele pe care ar trebui să le însușească.

„Este vorba despre o evaluare care s-a desfășurat acum un an și jumătate aproape și acumulează perioada de cei opt ani, nouă ani petrecuți în școală de acești elevi. Deci este o perioadă mai lungă în care învățământul a evoluat într-un anumit mod și unul dintre evenimentele întâmplate atunci este pandemia. Deci vorbim de un virus biologic, dar și de un virus cognitiv”, a susținut ministrul, citat de News.ro.

Acesta a adăugat că este vorba despre un efect internațional, iar scăderea înregistrată de România se încadrează în acest trend global.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Evaluările naționale se dau pe hârtie, testul PISA pe calculator

Mihai Dimian consideră că elevii români nu știu încă să aplice cunoștințele și competențele acumulate, iar rezultatele la testele PISA pot fi explicate, în parte, și prin faptul că evaluările naționale din România sunt „pe hârtie”.

„Ceea ce ne spun aceste rezultate este că noi nu știm să aplicăm aceste cunoștințe sau chiar competențe dezvoltate în viața reală, că trebuie să ne adaptăm mai bine viitorului și aici atenție la zona digitală, pentru că dincolo de rezultatele pe care le urmărim la lectură, matematică, științe, din acest an avem și această parte de competențe computaționale și, cum spuneam, ele pot afecta și celelalte rezultate. Gândiți-vă că noi nu dăm teste pe calculator. Toate evaluările noastre, Evaluarea Națională, dar nu neapărat, și evaluările de clasa a doua, a patra, a șasea, sunt evaluări pe hârtie. Testul PISA este o evaluare pe calculator. Am trecut din 2022 la acest tip”, a mai afirmat ministrul Educației.

Peste 2.500 de laboratoare de științe, construite pentru a reduce decalajul

Ministrul a subliniat că, în ultimele luni, s-au dezvoltat peste 2.500 de laboratoare de științe, care oferă elevilor români posibilitatea să reducă decalajul față de țările OCDE. Prin aceste laboratoare, potrivit lui Mihai Dimian, 95.000 de clase, adică 2-3 milioane de copii, beneficiază de modernizare.

„Poți să dai computer-based test, similar, putem să rezolvăm probleme mult mai aplicate decât am făcut acum, pe lângă ceea ce facem la cursurile obișnuite”, a spus ministrul, care a adăugat că 100.000 de profesori au fost formați în această perioadă, specializați în pedagogia digitală.