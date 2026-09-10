Pe scurt: De ce un șantier de apă care pare „înghețat” ascunde de fapt teste de presiune, dezinfecție și verificări obligatorii? Apă Canal Sibiu ridică vălul de pe procesul din spatele conductelor noi.

Pentru locuitorii care trec zilnic pe lângă un șantier de apă și canalizare, lucrările pot părea că înaintează greu: săpături, tranșee și circulație restricționată, fără să se vadă un progres clar.

Potrivit Apă Canal Sibiu, termenul de finalizare al unei rețele nu este dat doar de timpul necesar montării unei conducte, ci de toate etapele prin care infrastructura trebuie să treacă înainte de a fi pusă în exploatare în condiții de siguranță, iar ceea ce se vede la suprafață reprezintă doar o parte din proces.

Ce se întâmplă, de fapt, pe un șantier de apă și canalizare

Înainte de excavare sunt necesare sondaje și verificări pentru identificarea rețelelor existente. În timpul lucrărilor pot fi descoperite conducte, cabluri, branșamente sau alte structuri subterane care nu apar în documentații sau care nu se află în poziția indicată, situații care impun modificarea traseului proiectat, susținerea sau protejarea rețelelor existente ori intervenții suplimentare, potrivit companiei.

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Urmează apoi pregătirea fundului de șanț, montarea conductei, realizarea îmbinărilor, verificarea acestora și protejarea infrastructurii. În cazul rețelelor de apă, conducta trebuie testată ulterior la presiune, spălată și dezinfectată, iar apa trebuie analizată înainte de punerea în funcțiune. Doar după parcurgerea acestor etape poate fi făcută refacerea definitivă a carosabilului.

În teren pot apărea, de asemenea, surpări ale săpăturii, interferențe cu alte rețele, avarii accidentale sau necesitatea refacerii unor lucrări care nu respectă cerințele tehnice, la care se adaugă aspecte logistice precum aprovizionarea cu conducte, vane și alte componente.

Timpul unui proiect este, așadar, rezultatul unei succesiuni de acțiuni care trebuie executate în ordinea corectă, dar și al unor decizii tehnice luate în funcție de condițiile reale din teren. Responsabilitatea nu se încheie odată cu montarea conductei sau cu refacerea carosabilului – din acel moment începe perioada în care infrastructura trebuie să demonstreze că soluția aleasă a fost cea potrivită.

Tehnologiile care securizează alimentarea cu apă în Sibiu, Făgăraș și Brașov

Rețelele regionale de aducțiune și distribuție din județele Sibiu și Brașov funcționează într-un areal cu variații importante de temperatură și condiții diferite de teren. Ciclurile de îngheț-dezgheț, temperaturile ridicate din perioadele caniculare, presiunea exercitată de teren și traficul de la suprafață generează solicitări constante asupra infrastructurii.

În cadrul programelor de modernizare, compania a înlocuit soluțiile reactive cu tehnologii reziliente, iar optimizarea rețelelor de transport și distribuție pentru Sibiu, Făgăraș și Brașov este realizată cu materiale ce asigură o elasticitate structurală optimă la solicitări mecanice.

Pentru rețelele de alimentare cu apă sunt folosite conducte din PEHD (polietilenă de înaltă densitate), fontă ductilă și PAFSIN (poliester armat cu fibră de sticlă), în timp ce pentru rețeaua de canalizare sunt preferate conductele PAFSIN și PVC, în funcție de caracteristicile traseului și de cerințele tehnice ale lucrării, potrivit Apă Canal Sibiu.

PEHD-ul are o elasticitate ridicată și nu este afectat de coroziunea interioară sau exterioară, ceea ce contează într-un teren supus mișcărilor și ciclurilor de îngheț-dezgheț, unde flexibilitatea conductei ajută la preluarea solicitărilor fără deformări.

Îmbinarea acestor conducte se realizează prin sudură cap-la-cap sau electrofuziune, ambele metode oferind un nivel ridicat de etanșeitate – pentru utilizator, asta înseamnă o rețea mai bine protejată împotriva pierderilor și infiltrațiilor și un risc redus de probleme la îmbinări. Rugozitatea redusă a suprafeței interioare a PEHD-ului reduce rezistența la curgere a apei, iar durata de exploatare proiectată poate depăși 50 de ani, în condiții corespunzătoare de utilizare.

În zonele unde este necesară o rezistență mecanică foarte bună, fonta ductilă oferă o soluție robustă, inclusiv pentru conducte montate la adâncimi mari sau supuse unor solicitări importante, cu îmbinări prin mufe cu garnitură care permit un montaj etanș. Pentru anumite aplicații, PAFSIN oferă rezistență ridicată la coroziune și o greutate redusă, putând fi folosit atât pentru apă, cât și pentru canalizare, în timp ce PVC-ul are avantajul unei greutăți reduse și al unui montaj rapid, cu o suprafață interioară ce favorizează curgerea apei și autocurățirea conductei.

Potrivit companiei, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare nu înseamnă doar înlocuirea unor conducte vechi cu altele noi sau realizarea unui anumit număr de kilometri de rețea, ci alegerea unor soluții tehnice care să răspundă condițiilor reale din teren și să ofere utilizatorului un serviciu sigur și stabil pe termen lung.

O conductă trebuie montată corect, îmbinările trebuie să fie etanșe, iar rețeaua trebuie să reziste solicitărilor mecanice și variațiilor de temperatură, astfel încât apa să poată fi transportată eficient, iar infrastructura să fie pregătită pentru decenii de exploatare.

Ceea ce astăzi înseamnă șantier, restricții și disconfort temporar pentru locuitorii din zonele afectate reprezintă, pe termen lung, potrivit Apă Canal Sibiu, mai puține probleme, mai multă siguranță și un serviciu de apă și canalizare pe care comunitatea se poate baza.