De la Foodie - Street Jazz Festival și pulse., la teatru și drumeții: ce facem în weekend la Sibiu

Sibiul are parte de un weekend plin de evenimente. De la concerte și festivaluri cu street food, la petreceri, teatru, târguri, plimbări cu bicicleta și drumeții în natură, sunt multe variante pentru cei care vor să iasă din casă în perioada 11-13 septembrie.

Unul dintre principalele puncte de atracție ale weekendului este Foodie – Street Jazz Festival, care continuă până duminică, 13 septembrie, în Piața Schiller.

Timp de patru zile, centrul Sibiului este animat de concerte live, DJ set-uri, street food și show-uri culinare. Intrarea este liberă, iar programul începe zilnic de la ora 16:00.

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Vineri, 11 septembrie

18:30 – 19:30 – Jam Community

20:00 – 21:00 – JAZZyBIT & K-LU

21:30 – 23:30 – The Eclectors

Sâmbătă, 12 septembrie

18:30 – 19:30 – Sorin Zlat Trio

20:00 – 21:00 – A-C Leonte

21:30 – 23:30 – The Eclectors

Duminică, 13 septembrie

18:30 – 19:30 – Blue Noise

20:00 – 21:00 – MindTheGap Trio

21:30 – 23:30 – The Eclectors

Street food-ul completează programul muzical, iar organizatorii au pregătit și show-uri de live cooking.

Citește și: Foodie – Street Jazz Festival începe joi în Piața Schiller: jazz live timp de patru zile, în centrul Sibiului

Pulse. la Muzeul ASTRA

Vineri seara, 11 septembrie, Muzeul ASTRA devine loc de petrecere. Pulse. organizează „pulse. at the MUSEUM”, ultima petrecere a sezonului estival, în aer liber, la Cârciuma din Bătrâni.

În lineup se află Christian Lepah, prezent pentru prima dată la un eveniment pulse., alături de Roberto și Flore.

Petrecerea începe la ora 22:00, iar organizatorii au pregătit mai multe categorii de bilete, în funcție de ora de acces și zona aleasă. DETALII AICI

Citește și: Ultima petrecere pulse. a verii se ține în Muzeul ASTRA: sezonul se încheie cu Christian Lepah la platane

Turul Școlilor pe Bicicletă

Sâmbătă, 12 septembrie, bicicletele ies din nou în oraș. Asociația Urban Bike Revolution organizează, de la ora 15:00, cu start din Piața Mare, o nouă ediție a Turului Școlilor pe Bicicletă.

Traseul are 10 kilometri și se desfășoară într-un ritm lejer, cu puncte de regrupare. Evenimentul este dedicat elevilor, părinților și profesorilor și marchează simbolic începutul noului an școlar.

Organizatorii spun că traseul este accesibil inclusiv celor aflați la prima experiență de acest fel. DETALII AICI

Teatru pentru copii: „Baronul din copaci”, la Gong

La Teatrul Gong începe stagiunea cu o nouă producție: „Baronul din copaci”, dramatizare și adaptare de Mihaela Michailov după Italo Calvino, în regia lui Alexandru Dabija.

Spectacolul spune povestea lui Cosimo, un copil care, sătul de regulile și formalitățile familiei sale, decide să se urce în copaci și să rămână acolo.

Premiera are loc sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:00. Mai există o reprezentație duminică, 13 septembrie, de la ora 11:00. Spectacolul este recomandat copiilor de peste 8 ani. DETALII AICI

Și pentru o seară de film: Cinema City

Cei care preferă o ieșire la cinema pot verifica programul Cinema City Sibiu, unde rulează în acest weekend cele mai noi producții cinematografice. Cum să devii supererou: Masca roșie, Insidious: Ei sunt printre noi, Oasis: Don`t look back in anger, Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor, Cu orice preț sunt doar câteva dintre filmele care pot fi vizionate în acest weekend la Promenada Mall.

Programul și orele exacte ale proiecțiilor sunt disponibile pe site-ul cinematografului.

„Alice”, la Fabrica de Cultură

Pentru iubitorii de teatru, weekendul aduce și spectacolul „Alice”, în regia lui Ștefan Lupu, la Fabrica de Cultură.

Spectacolul poate fi văzut sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 19:00, și duminică, 13 septembrie, de la ora 17:00. Biletele se găsesc AICI.

Creative Buzz #43 – Festival Handmade de Toamnă

Piața Mică se transformă în acest weekend într-un loc dedicat creațiilor handmade.

Creative Buzz #43 – Festival Handmade de Toamnă are loc între 11 și 13 septembrie, cu obiecte realizate manual, produse creative și atmosfera specifică târgurilor de toamnă.

Evenimentul începe vineri și continuă pe parcursul întregului weekend.

Bazar Urban PRELOVED

Sâmbătă dimineața, cei care vor să dea mai departe lucrurile pe care nu le mai folosesc sunt așteptați la Bazarul Urban PRELOVED.

Evenimentul are loc sâmbătă, 12 septembrie, între orele 09:00 și 13:00, pe strada Tractorului nr. 4-12.

La bazar vor putea fi găsite haine, încălțăminte, accesorii, jucării, articole pentru copii, obiecte pentru casă și multe altele.

Evenimentul este gândit și ca o experiență de consum responsabil pentru cei mici, care pot participa atât ca vânzători, cât și ca și cumpărători.

O parte din banii strânși la prima ediție va fi destinată sprijinirii Sarei Hanț, dar și pisicilor din adăpostul Asociației PAN.

Muzică în Catedrala Evanghelică

Pentru cei care preferă muzica într-un cadru aparte, Catedrala Evanghelică din Sibiu găzduiește în acest weekend evenimente din seria „Muzica în Catedrala Evanghelică”.

Un concert este programat vineri, 11 septembrie, între orele 12:00 și 13:00, iar un altul sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 19:00.

Drumeții pentru toate gusturile

Și iubitorii de munte au mai multe variante în acest weekend.

Sâmbătă, 12 septembrie

Drumeție la Stâna de pe Coline a Baciului Florin Coșorean, unde este programat și un atelier despre gestionarea relației cu câinii întâlniți pe traseu, alături de ghidul Dumitru Troancă.

Tot sâmbătă este programată și drumeția Slimnic – Hamba, o plimbare prin cetate, livezi și păduri cu miros de toamnă, alături de Nicoleta Ocneriu.

Duminică, 13 septembrie

Cei care vor să descopere o porțiune din Via Transilvanica pot participa la drumeția Micăsasa – Blaj, alături de Ioana Pătrășcoiu.

Pentru cei mici este pregătită și o drumeție dedicată Micilor Montaniarzi, către Refugiul Cânaia, cu ghidul Radu Zaharie.

Petrecere pe strada Turnului și Creative Buzz în Piața Huet

Weekendul continuă și cu evenimente urbane în centrul istoric. Vineri este programată o petrecere pe strada Turnului, iar în Piața Huet, Creative Buzz aduce atmosfera de festival urban și întâlniri între creatori și public.