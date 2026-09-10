Pe scurt: Spital nou la Săliște, drum modernizat spre Dealul Bogatului și o bază Salvamont ridicată de la zero pe Transfăgărășan - CJ Sibiu face bilanțul șantierelor deschise.

Consiliul Județean Sibiu a prezentat, într-o postare pe Facebook semnată de președinta instituției, Daniela Cimpean, stadiul lucrărilor la mai multe investiții aflate în derulare pe raza județului, potrivit paginii oficiale de Facebook a acesteia.

Prima placă turnată la spitalul de paliative de la Săliște

La Săliște a fost turnată prima placă a viitorului spital de îngrijiri paliative, care va avea 27 de paturi. Valoarea proiectului este de 12,26 milioane de lei, bani proveniți din Programul Sănătate 2021-2027, la care se adaugă aproape 16 milioane de lei din bugetul Consiliului Județean Sibiu.

Un alt șantier medical vizează Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, unde lucrările la clădirea Policlinicii, o investiție de 9,84 milioane de lei, se apropie de finalizare. Clădirea a fost complet renovată și modernizată, iar în paralel continuă lucrările de consolidare și renovare energetică la Pavilionul Central al spitalului.

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Modernizare de 13,5 kilometri de drum județean și șantier nou la baza Salvamont Bâlea

Pe DJ 106G, pe tronsonul Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu – Dealul Bogatului, utilitățile au fost relocate parțial, iar echipele de lucru pregătesc noi tronsoane pentru asfaltare. Este vorba despre modernizarea a 13,5 kilometri de drum, printr-o investiție totală de 76,4 milioane de lei, finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”.

La baza Salvamont de la Bâlea au început lucrările de construcție a clădirii, o investiție considerată necesară pentru salvatorii montani și pentru intervenții mai eficiente în situațiile de urgență din zona montană. Proiectul, în valoare de 4,67 milioane de lei, este finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.