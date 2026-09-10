Pe scurt: Un jurnalist de televiziune a devenit peste noapte viitorul rege al unui regat tradițional din Uganda, iar decizia a stârnit deja proteste în familia fostului monarh.

O comisie de selecție din Regatul Tooro, aflat în vestul Ugandei, l-a ales pe prezentatorul de știri Edward Rukidi Kijanangoma drept prinț moștenitor al tronului, după moartea, luna trecută, a regelui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, cunoscut în trecut drept „regele-copil”, potrivit Mediafax.

Regele Oyo a murit la vârsta de 34 de ani, în urma unui cancer, și era necăsătorit la momentul decesului. Kijanangoma, vărul fostului rege, lucrează ca prezentator și redactor la postul public de televiziune Uganda Broadcasting Corporation. El urmează să fie încoronat în această săptămână și să-i succeadă lui Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi al IV-lea, care va fi înmormântat sâmbătă, într-o ceremonie organizată într-un oraș aflat în apropierea graniței cu Republica Democrată Congo.

Tooro este unul dintre cele cinci regate tradiționale recunoscute de guvernul Ugandei, deși acestea nu dețin suveranitate oficială în sistemul politic al țării. Regele Oyo fusese încoronat în 1995, la doar 3 ani, după moartea tatălui său, și a crescut sub privirile publicului, devenind, potrivit sursei citate, un lider apreciat al regatului.

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Familia fostului rege contestă alegerea noului moștenitor

Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a afirmat că Oyo a lăsat în urmă un moștenitor născut în afara căsătoriei. Comitetul din Tooro a trecut însă peste acest aspect atunci când l-a ales pe Kijanangoma drept prinț moștenitor, iar decizia a fost respinsă imediat de una dintre rudele apropiate ale fostului monarh.

Ruth Komuntale, sora lui Oyo, a declarat pentru postul local de televiziune NBS că familia este „foarte dezamăgită”. Ea a susținut că testamentul scris al lui Oyo „preciza clar” că acesta lăsase în urmă un moștenitor al tronului.

Potrivit sursei citate, alegerea noului prinț moștenitor ar putea deveni controversată și ar putea fi contestată în instanță dacă susținătorii lui Oyo consideră că decizia comisiei nu respectă dorințele fostului rege.