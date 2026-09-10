Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au prelungit măsura arestului preventiv în cazul celor trei inculpați acuzați de uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner.

Procesul celor trei inculpați acuzați de uciderea lui Adrian Kreiner a fost pus pe pauză timp de 2 luni, după ce Cosmin Costinel Zuleam a depus o cerere de strămutare a dosarului.

Cei trei inculpați au fost prezentați miercuri, 9 septembrie, în fața judecătorilor, care au dispus prelungirea arestului pentru încă 30 de zile.

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„În baza art. 420 alin. 11 Cod procedură penală raportat la art. 362 alin. 2 Cod procedură penală și art. 208 alin. 4 Cod procedură penală, menține măsura arestului preventiv față de inculpații MINAE MARIAN-CRISTIAN, GHIȚĂ LAURENȚIU și ZULEAM COSTINEL COSMIN. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt.

Vă reamintim că inculpații au cerut schimbarea judecătorilor, asta după ce magistrații au respins cererea de refacere a raportului de expertiză prin care s-a stabilit cum a murit sibianul.

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În primă instanță, Cosmin Costinel Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, în timp ce Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au primit închisoare pe viață.

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Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Concubina acestuia, Adriana Viliginschi, se afla tot în interiorul vilei în momentul atacului, dar s-a ascuns într-un dulap. Ea este parte civilă în acest dosar, însă este arestată preventiv pentru complicitate la o altă crimă. Ea și-ar fi ajutat prietena, pe Amiana Paștină, să își omoare mama. Reamintim că aceasta din urmă s-a sinucis, în mai, în arest. (DETALII AICI)