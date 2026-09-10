Foodie – Street Jazz Festival începe joi, 10 septembrie, în Piața Schiller și aduce în centrul Sibiului patru zile în care jazz-ul este în prim-plan. Opt concerte live, artiști și proiecte muzicale diferite, DJ set-uri, street food și show-uri culinare alcătuiesc programul ediției din acest an. Festivalul se desfășoară până duminică, 13 septembrie, iar intrarea este liberă.

Foodie revine în Piața Schiller, aceeași locație care a găzduit festivalul și la ediția precedentă. Timp de patru zile, publicul va putea asculta jazz live în aer liber, într-un program care aduce împreună formule și abordări muzicale diferite.

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De la trio-uri, quartete și quintete până la proiecte în care jazz-ul întâlnește influențe de funk, muzică electronică, hip-hop sau rock, fiecare seară propune două concerte live. De la ora 21:30, programul continuă cu The Eclectors, care vor încheia fiecare dintre cele patru seri cu DJ set-uri.

Prima seară a festivalului, joi, 10 septembrie, îi aduce în fața publicului pe Radu Vâlcu Quintet, de la ora 18:30, și pe Răzvan Florescu Quartet, de la ora 20:00. De la 21:30, muzica continuă cu The Eclectors.

Programul complet Foodie – Street Jazz Festival 2026

JOI, 10 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 – Radu Vâlcu Quintet

20:00 – 21:00 – Răzvan Florescu Quartet

21:30 – 23:30 – The Eclectors

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 – Jam Community

20:00 – 21:00 – JAZZyBIT & K-LU

21:30 – 23:30 – The Eclectors

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 – Sorin Zlat Trio

20:00 – 21:00 – A-C Leonte

21:30 – 23:30 – The Eclectors

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 – Blue Noise

20:00 – 21:00 – MindTheGap Trio

21:30 – 23:30 – The Eclectors

„Jazz-ul rămâne în centrul festivalului”

„Foodie a crescut în jurul muzicii, iar jazz-ul rămâne în centrul festivalului și la ediția din acest an. Am pregătit patru seri cu artiști și proiecte foarte diferite, tocmai pentru ca publicul să poată descoperi mai multe feluri în care jazz-ul se cântă și se trăiește. Ne bucurăm să revenim în Piața Schiller, un loc care permite apropierea dintre artiști și public și care se potrivește foarte bine cu atmosfera Foodie. Street food-ul și partea culinară completează cele patru zile, dar muzica este cea care dă identitatea festivalului. Îi așteptăm pe sibieni și pe cei care vizitează orașul să se bucure alături de noi de ediția din acest an”, transmit organizatorii Foodie – Street Jazz Festival.

Street food și show-uri culinare live

Muzica este în prim-plan la Foodie, dar experiența festivalului este completată de o zonă generoasă de street food.

În Piața Schiller vor fi prezenți Ribs & Ramen, Schassburger, Mr. Cârnățescu, Street Bites, Yummy Food Truck, Lecas Delices, Pokka Churos, Tornado Chips, Zyro Burger și Turtha Grill, cu preparate pregătite pe loc și opțiuni pentru gusturi diferite.

Alături de aceștia, Olha Coffe, Backyard Experience, WineNot și Bubble Bar completează oferta festivalului cu cafea și o selecție de băuturi, de la vinuri și prosecco până la cocktailuri.

Partea gastronomică include și Live Cooking Show, unde bucătari din Sibiu vor găti în fața publicului, transformând pregătirea preparatelor într-un spectacol culinar.

Astfel, între două concerte, publicul va putea descoperi preparatele zonei de street food, urmări demonstrațiile culinare sau petrece timpul în Piața Schiller până la următorul artist din program.

Strada Timotei Popovici se închide circulației între orele 12:00 și 24:00

Organizarea Foodie – Street Jazz Festival aduce și modificări temporare ale circulației în zona evenimentului.

Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat închiderea circulației pe strada Timotei Popovici, în perioada 10–13 septembrie, între orele 12:00 și 24:00.

Tot în perioada menționată, circulația de pe strada Tipografilor va fi deviată spre strada Cetății.

Șoferii sunt rugați să aleagă rute alternative, în funcție de direcția de deplasare. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea în siguranță a festivalului și pentru amenajarea zonei destinate publicului.

Patru zile de festival, cu intrare liberă

Foodie – Street Jazz Festival 2026 se desfășoară între 10 și 13 septembrie, în Piața Schiller din Sibiu.

Programul general al festivalului este zilnic, între orele 15:00 și 23:45, iar intrarea este liberă în toate cele patru zile.

Patru seri de jazz live, opt concerte, DJ set-uri, street food și show-uri culinare îi așteaptă pe sibieni și pe turiști în centrul orașului, la ediția din acest an a Foodie – Street Jazz Festival.

„Foodie – Street Jazz Festival” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu, și de Consiliul Județean Sibiu.

Partener principal: BILSTEIN

Parteneri strategici: GLS, Promenada Mall Sibiu, Magnolia Residence, SOMA, Backyard și Vreau Reclamă.