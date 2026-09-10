Pe scurt: De ce se aburesc geamurile mai ales dimineața și când un simplu strat de condens poate ascunde o problemă serioasă de umiditate sau izolație.

Odată cu scăderea temperaturilor, condensul începe să apară tot mai des pe geamurile locuințelor. Fenomenul este normal în anumite condiții, însă umezeala lăsată constant pe suprafețe poate favoriza apariția mucegaiului, potrivit Mediafax.

Condensul apare atunci când aerul cald și umed din interiorul locuinței intră în contact cu o suprafață rece, precum geamul. Aerul poate reține o anumită cantitate de vapori de apă, iar atunci când temperatura suprafeței scade suficient, vaporii se transformă în picături de apă. Toamna, fenomenul devine mai frecvent deoarece diferența dintre temperatura din locuință și cea de afară crește.

De ce apare mai ales dimineața

În timpul nopții, temperatura geamului scade, în timp ce în locuință se acumulează umiditate. Respirația persoanelor, dușul, gătitul sau uscarea hainelor pot crește cantitatea de vapori de apă din aer. De aceea, este posibil ca geamurile să fie acoperite cu picături dimineața, chiar dacă în restul zilei problema nu este la fel de vizibilă.

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Există câteva metode simple prin care condensul de pe geamuri poate fi redus. Aerisirea locuinței în mod regulat, cu ferestrele larg deschise timp de câteva minute, poate ajuta la eliminarea aerului umed. De asemenea, este recomandată folosirea hotei atunci când se gătește și a ventilatorului din baie după duș.

Uscarea hainelor în camere slab ventilate ar trebui evitată, deoarece apa din haine ajunge în aer sub formă de vapori. Caloriferele nu ar trebui acoperite cu obiecte care împiedică circulația aerului cald către geam, iar menținerea unei temperaturi relativ constante în locuință este importantă, deoarece suprafețele foarte reci favorizează condensul.

Când condensul poate deveni o problemă

Câteva picături de apă pe geam dimineața nu înseamnă automat că există o problemă gravă. Situația merită însă urmărită dacă geamurile rămân ude perioade lungi, dacă umezeala apare constant pe rame sau pereți ori dacă încep să apară pete negre.

În aceste cazuri, problema poate fi legată de umiditatea excesivă, ventilația insuficientă sau izolarea termică și nu ar trebui rezolvată doar prin ștergerea geamului.