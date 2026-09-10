Pe scurt: 30 de copii sibieni au început școala cu ghiozdane pline, datorită unei campanii care leagă voluntari, companii locale și Crucea Roșie. Cine sunt sponsorii și ce le-au cerut cei mici.

Crucea Roșie Filiala Sibiu a contribuit și a implicat sponsori din mediul de afaceri pentru achiziționarea a 30 de ghiozdane și articole școlare destinate copiilor bolnavi de autism, proveniți din medii defavorizate sau familii monoparentale, potrivit unui comunicat transmis de organizație.

Pentru cei 30 de copii, anul școlar 2026/2027 a început fără temerile legate de lipsurile materiale. Datorită campaniei „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan”, cei mici au primit caiete, creioane, penare, blocuri de desen, acuarele și carioca.

„Cei mici pot să meargă acum cu încredere la școală. Pe lângă un minim confort ne-am dorit să le oferim cadrul necesar pentru a învăța, a crea și pentru a se bucura de mersul la școală. Mulți dintre ei ne-au cerut hârtie colorată sau creponată precum și creioane și carioci pentru a se dezvolta prin creație. Suntem recunoscători că am putut să-i ajutăm și să contribuim la siguranța lor”, a declarat Raluca Morar, Director General în cadrul Filialei Sibiu a Crucii Roșii Române.

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Companii locale și voluntari au susținut financiar campania

Acțiunea „Binele are un plan, începe cu un ghiozdan”, inițiată de Crucea Roșie Română în urmă cu câțiva ani, a fost susținută la Sibiu de mediul de afaceri și de voluntarii filialei locale. Potrivit comunicatului, fiecare dintre sponsori a ales să investească în educație și să le permită celor mai puțin norocoși să se bucure pe deplin de copilărie.

Printre companiile care au contribuit la achiziționarea ghiozdanelor și rechizitelor se numără Schaeffler Sibiu, Karpaten Meat și Gesib, alături de voluntarii Crucii Roșii Filiala Sibiu implicați direct în organizarea acțiunii.

Crucea Roșie Română este o organizație umanitară auxiliară autorității publice, abilitată prin lege să asigure asistență în caz de dezastre și să sprijine persoanele vulnerabile. Societatea Națională de Cruce Roșie din România a fost înființată în 1876 și, prin programele sale, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței, protejează sănătatea și viața și promovează respectul față de demnitatea umană, fără discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă sau apartenență socială și politică.

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