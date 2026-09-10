Pe scurt: 27% din locurile de muncă din statele OCDE sunt expuse riscului de automatizare, iar Consiliul Europei vrea reguli clare pentru cine răspunde de conținutul generat cu AI.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat, miercuri, 9 septembrie 2026, un proiect de rezoluție prin care avertizează că inteligența artificială schimbă deja piața muncii, educația, serviciile publice și modul în care circulă informația, potrivit Adevărul.

Potrivit documentului, ocupațiile cu risc ridicat de automatizare reprezintă, în medie, 27% din locurile de muncă din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Cifra este prezentată de APCE ca un indicator al vitezei cu care algoritmii pot înlocui munca umană în sectoare întregi de activitate.

Rezoluția atrage atenția și asupra riscurilor legate de supravegherea excesivă a angajaților prin sisteme automatizate și de deciziile luate de algoritmi fără transparență, fără ca cei afectați să poată înțelege sau contesta modul în care au fost evaluați.

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Pentru domeniul jurnalismului, documentul cere ca o persoană sau o organizație să își asume explicit responsabilitatea editorială pentru conținutul publicat, indiferent dacă acesta a fost generat integral sau parțial cu ajutorul inteligenței artificiale. Ideea centrală a rezoluției este că verificarea umană trebuie să rămână obligatorie înainte ca un material să fie făcut public.

APCE este organismul parlamentar al Consiliului Europei, format din reprezentanți ai parlamentelor naționale din cele 46 de state membre, cu sediul la Strasbourg. Rezoluțiile adoptate de adunare nu au caracter obligatoriu pentru guvernele naționale, dar formulează recomandări politice care pot influența legislația statelor membre în privința reglementării inteligenței artificiale.