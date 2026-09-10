Interstar Sibiu atacă nou sezon în Liga 3 feminină de fotbal cu gândul de a fi printre protagonistele campionatului.

Echipa feminină de fotbal Interstar Sibiu s-a întărit considerabil în vară, prin transferul unor jucătoare cu experiență venite de la Academia de Fotbal Măgura, unde echipa de senioare s-a desființat.

Sibiencele se antreneză și joacă la noua Baza Sportivă Interstar ”Bungard”, unde au condiții excelente.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Foto: Interstar Sibiu

Staff-ul tehnic este compus din Octavian Budică (principal) și Olimpiu Goia (secund), supervizați de Dorin Ursu (coordonator fotbal feminin). În cele două serii din Liga 3 se joacă în sistem tur-retur-tur -retur.

Fetele de la Interstar joacă duminică în prima etapă din Liga 3 în deplasare cu FCSB. Conform regulamentului, doar prima clasată din serie va promova la final în Liga 2, iar sibiencele se anunță o nucă tare în serie.

Tehnicianul Octavian Budică este convins că jucătoarele cu experiență vor aduce un plus de maturitate la echipă. “Pornim la drum în noul sezon din Liga a III-a cu un entuziasm uriaș și cu multă încredere în munca pe care am depus-o în perioada de pregătire. Mergem în continuare pe linia filosofiei noastre și mizăm pe un lot tânăr, plin de energie, format din fete de perspectivă care au dorința de a crește de la meci la meci. În același timp, am simțit nevoia de un plus de maturitate pe teren, așa că am adus câteva jucătoare cu experiență la nivelul primei ligi. Ele vin să aducă acel echilibru tactic și acea mentalitate de învingătoare de care un lot tânăr are nevoie în momentele cheie.

​Avem o combinație excelentă de entuziasm și experiență, iar scopul nostru este să practicăm un fotbal curajos, agresiv și bine organizat. Ne dorim să luăm fiecare meci în parte, să luptăm pentru fiecare punct și să arătăm că fotbalul feminin la Sibiu are prezent și, mai ales, viitor. Le mulțumesc fetelor pentru atitudinea din antrenamente și îi așteptăm pe toți iubitorii sportului din Sibiu să fie alături de noi în acest nou sezon!” a declarat antrenorul Octavian Budică, care a antrenat la Liga 2 și pe Academia Măgura.

Dorin Ursu: ”Dorim să construim un drum sănătos pentru fotbalul feminin”

Coordonatorul secției feminine la Interstar, Dorin Ursu anunță cu prioritar este construcția organică a echipei de fete din Sibiu și nu rezultatele momentane.

”Duminică pornim la drum într-o nouă aventură la Liga 3 unde ne așteaptă un test dificil încă din prima etapă, în care întâlnim pe FCSB, în deplasare. Se anunță un sezon echilibrat, pentru că vom întâlni echipe experimentate și cu obiective clare.

Pentru noi, în acest sezon abordarea va fi puțin diferită întrucât pe lângă nucleul de junioare formate în ultimii ani de clubul nostru am reușit să aducem jucătoare cu experiență, care au ales proiectul Interstar pentru seriozitate și viziune. Nu vom urmări rezultate, ci ne dorim să construim un drum sănătos pentru fotbalul feminin din Sibiu.

Mulțumim părinților, sponsorilor și tuturor celor care cred in noi, sperăm să venim cu rezultat bun de la București și apoi acasă împotriva lui CFR Cluj, unde îi așteptăm pe sibieni în număr cât mai mare să ne sustină din tribune” a afirmat Dorin Ursu.