Consiliul Județean Sibiu a decis, joi, 3 septembrie, suspendarea lui Cristian Lupeș din funcția de manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, în urma trimiterii acestuia în judecată pentru fapte penale incompatibile cu exercitarea funcției.

La începutul lunii septembrie, Cristian Lupeș a fost suspendat din functia de manager al Filarmonicii de Stat din Sibiu. Suspendarea contractului de management este valabilă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. În această perioadă, conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu va fi asigurată printr-o soluție stabilită de autoritățile competente.

Cristian Lupeș a comentat decizia Consiliului Județean Sibiu, spunând că perioada de suspendare îi oferă posibilitatea de a-și prelungi vacanța. „După o perioadă lungă și grea, am profitat de decizia Consiliului Județean ca să îmi prelungesc vacanța”, a declarat Lupeș.

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Între timp, Filarmonica de Stat Sibiu a anunțat numirea lui Octavian Gheorghiu în funcția de conducere a instituției, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Sibiu.

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Decizia vine în contextul în care situația juridică a lui Cristian Lupeș urmează să fie soluționată de instanță, suspendarea fiind menținută până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.