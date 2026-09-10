Manuale lipsă la Șura Mică și acuzații din partea unui părinte. Directoarea: „Le-am împărțit echitabil”

O situație privind lipsa manualelor școlare la clasa a VII-a de la Școala Gimnazială din Șura Mică a fost semnalată de un părinte, care susține că elevii nu au primit suficiente exemplare pentru mai multe materii. Potrivit acesteia, manualele de matematică, istorie și tehnologie ar fi fost distribuite cu prioritate elevilor cu medii mai mari, în timp ce ceilalți copii ar fi fost nevoiți să aștepte până la sosirea unor exemplare suplimentare.

Părintele consideră că o astfel de practică îi dezavantajează tocmai pe elevii care întâmpină dificultăți la învățătură și susține că lipsa manualelor le poate îngreuna recuperarea materiei.

„ În clasa a VII-a nu au suficiente manuale la matematică, istorie și Tehnologie, materii importante”, a transmis Ada.

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Potrivit părintelui, copilul i-ar fi spus că manualele au fost distribuite cu prioritate elevilor cu medii mai mari, iar cei cu rezultate mai slabe ar trebui să aștepte până când vor fi comandate exemplarele lipsă.

„Consider că această practică îi dezavantajează tocmai pe copiii care întâmpină deja dificultăți la învățătură. Fără manual aceștia au și mai puține șanse să recupereze și să-și îmbunătățească rezultatele”, spune Ada.

Aceasta consideră că situația ar putea reprezenta o formă de discriminare și susține că elevii cu rezultate mai slabe ar avea nevoie de sprijin suplimentar, nu de un acces întârziat la materialele de studiu.

Conducerea școlii: „Le-am împărțit echitabil pe ambele clase”

Directoarea Școlii Gimnaziale din Șura Mică, Liliana Cîrtog, spune că problema nu este una generată de școală și că manualele lipsă au fost deja comandate. Potrivit acesteia, deficitul a apărut în condițiile în care numărul claselor de a VII-a s-a dublat față de anul trecut.

„Despre deficitul acesta de manuale, încă nu ne-au venit. Noi am făcut comanda la timpul respectiv, ca de fiecare dată. Ni se dau anumite manuale, de la editurile care pot fi comandate pentru fiecare nivel de învățământ. Comanda este făcută, este la dosar, însă manualele încă nu au venit”, a explicat directoarea.

Pentru clasa a VII-a, școala a solicitat suplimentarea numărului de manuale, după ce în acest an a fost înființată o clasă nouă.

„La clasa a VII-a, în mod special, am cerut un număr de 22 de manuale, pentru că avem înființare de clasă nouă de a VII-a. Anul trecut am avut o singură clasă, iar anul acesta avem două. Normal că am făcut comanda peste vară, dar încă nu au venit”, a spus Liliana Cîrtog.

Directoarea neagă că manualele existente ar fi fost distribuite în funcție de mediile elevilor și afirmă că acestea au fost împărțite în mod echitabil între cele două clase.

„Le-am împărțit echitabil pe ambele clase, pentru că avem două clase de a VII-a. Profesorii se descurcă fără manuale. Folosesc manualul digital, avem table digitale peste tot, deci elevii au acces”, a precizat aceasta.

Școala folosește manualele digitale până la sosirea celor tipărite

Conducerea școlii spune că situația a fost discutată și în cadrul întâlnirilor cu directorii, unde s-a abordat modul în care unitățile de învățământ gestionează lipsa temporară a unor manuale.

„În fiecare dintre ședințele cu directorii, două ședințe am avut până acum, s-a făcut apel la felul în care gestionăm această situație. S-a spus că sunt disponibile manualele digitale și că toată lumea are acces la ele și că vor veni. Noi comanda am făcut”, a explicat Liliana Cîrtog.

Directoarea spune că, deși manualele tipărite nu au ajuns încă, profesorii pot continua activitatea folosind variantele digitale, disponibile pe tablele din sălile de clasă.

„Profesorii se descurcă fără manuale. Folosesc manualul digital, avem table digitale peste tot, deci au acces”, a reiterat aceasta.

Potrivit directoarei, părinții urmează să fie informați despre situație în cadrul ședinței cu părinții. Ea precizează că începutul anului școlar este abia la început și că au trecut doar două zile de la începerea cursurilor.

„Urma să le spunem și părinților. Gândiți-vă că au fost două zile de școală. S-au împărțit manualele, urmează să fie ședința cu părinții, să le explicăm și părinților”, a declarat directoarea.

Liliana Cîrtog subliniază că situația nu este una particulară a Școlii Gimnaziale din Șura Mică și că unitatea de învățământ a făcut demersurile necesare pentru a primi manualele suplimentare.

„Nu e la noi un caz special. Deficitul de manuale rezultă din faptul că anul trecut am avut o singură clasă de a VII-a, iar acum avem două clase de a VII-a. Noi am comandat, dar încă nu au venit”, a concluzionat directoarea.