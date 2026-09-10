Pe scurt: Peste 81.000 de voluntari s-au înscris deja la nivel național pentru ediția din acest an a Zilei de Curățenie Națională. Mediașul participă din 2010 și anul acesta mizează pe un slogan care pune întrebarea: „Tu ce lași în urma ta?”

Primăria Municipiului Mediaș anunță participarea la cea mai amplă acțiune de voluntariat de mediu din România, „Let’s Do It, Romania! 2026”.

Evenimentul de ecologizare se va desfășura sâmbătă, 19 septembrie 2026, începând cu ora 09:00, având ca punct principal de adunare și organizare Piața Corneliu Coposu, potrivit Primăriei Municipiului Mediaș .

Ajunsă la ediția cu numărul 16, Ziua de Curățenie Națională este recunoscută oficial prin Legea nr. 266/2024. Anul acesta, campania se desfășoară sub sloganul „Tu ce lași în urma ta?”, un îndemn la reflecție, conștientizare și responsabilitate civică față de natură.

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La nivel local, Municipiul Mediaș marchează o tradiție solidă în această mișcare, implicându-se activ încă din anul 2010. Organizarea din acest an este asigurată printr-un parteneriat extins, coordonat de Primăria Municipiului Mediaș, alături de reprezentanții locali ai asociației „Let’s Do It, Romania!”, operatorul public de salubritate ECO-SAL, unitățile de învățământ de pe raza municipiului și operatorul public de transport local MEDITUR S.A.

Program: de la înregistrarea voluntarilor la curățarea zonelor verzi

Potrivit programului anunțat, între orele 09:00 și 09:30 are loc întâlnirea voluntarilor în Piața Corneliu Coposu, urmată de înregistrarea participanților, instructajul de siguranță, distribuirea sacilor și a mănușilor de protecție, precum și formarea echipelor de lucru. La ora 09:30 este programată plecarea pe traseele stabilite și începerea colectării deșeurilor din zonele vizate de pe raza municipiului.

Peste 2,9 milioane de participanți la nivel național din 2010 până acum

Acțiunea de la Mediaș face parte dintr-un efort de anvergură, desfășurat simultan în 190 de țări. La nivel național, peste 2,9 milioane de români au participat la curățenie din 2010 și până în prezent. Doar la ediția anterioară, din anul 2025, peste 270.000 de voluntari au colectat mai mult de 427.000 de saci de deșeuri abandonate în natură.

Pentru mobilizarea din acest an, peste 81.000 de voluntari din toată țara s-au înscris deja în platformă pentru a contribui la curățarea zonelor verzi.

Prin organizarea și susținerea acestor acțiuni comunitare, Primăria Municipiului Mediaș își continuă implicarea în promovarea voluntariatului și a unei dezvoltări urbane sustenabile.