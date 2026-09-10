Pe scurt: Sute de kilograme de deșeuri au fost strânse la edițiile trecute din Păltiniș. Vezi cum te poți înscrie și ce trasee sunt disponibile pentru cei care vor să facă mișcare și voluntariat în aceeași zi.

Stațiunea Păltiniș găzduiește pe 20 septembrie 2026 o nouă ediție a Drumețeniei, acțiune de ecologizare urmată de drumeții ghidate, organizată în cadrul programului „Anii Drumeției”.

Evenimentul este deschis iubitorilor muntelui, familiilor și tuturor celor care își doresc să contribuie la protejarea naturii. Acțiunea se desfășoară în parteneriat cu proiectul „Generații în mișcare – voluntariat în natură”, inițiat de Asociația Sportivă Clubul Cibinium Sibiu, care își propune să aducă împreună generații diferite în activități sportive, recreative și de voluntariat în mijlocul naturii.

Conceptul Drumețeniei îmbină mișcarea în aer liber cu implicarea activă în protejarea mediului, printr-o acțiune de ecologizare urmată de trasee de drumeție.

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Edițiile anterioare au arătat cât de importantă este implicarea comunității: la una dintre acțiunile desfășurate la Păltiniș, 40 de voluntari au reușit să strângă aproximativ 1.000 de kilograme de deșeuri din mai multe zone ale stațiunii.

Participanții se vor întâlni la terenul de sport multifuncțional din Păltiniș, care va fi punctul de întâlnire și de organizare al acțiunii. După o scurtă prezentare tehnică și explicarea modului în care se va desfășura ecologizarea, voluntarii vor fi împărțiți în mai multe echipe, care se vor deplasa în diferite zone pentru colectarea deșeurilor.

La final, toate deșeurile strânse vor fi aduse înapoi în zona punctului de întâlnire, de unde vor fi preluate pentru gestionare corespunzătoare.

Organizatorii subliniază că mesajul „Drumețeniei” rămâne același de la o ediție la alta: este important să se intervină atunci când este nevoie, dar și mai important este să se prevină acumularea deșeurilor și să se lase locurile prin care trecem așa cum ne-am dori să le găsim. Prevenția, educația și responsabilitatea individuală au fost obiective importante și în edițiile anterioare ale campaniei.

Patru trasee de drumeție ghidată, ca recompensă pentru voluntari

După încheierea acțiunii de ecologizare, ziua continuă pe potecile din împrejurimile Păltinișului. Ca recompensă pentru implicarea lor, participanții se pot înscrie la una dintre cele patru drumeții ghidate organizate în aceeași zi, în funcție de traseul pe care doresc să îl descopere:

Drumeție cu familia: Poiana Muncel – Poiana Onceşti – Oala cu Lapte, ghid Catri Naicu.

Drumeție cu familia: Ski Resort Onceşti – Casa lui Noica – Schitul Păltiniş şi retur, ghid Georgiana Ţara.

Drumeție cu familia: Păltiniş – Vf. Onceşti – Poiana Lupilor – Şanta – Păltiniş, ghid Radu Zaharie.

Circuitul Poienilor: Păltiniş – Poiana Găujoara – Poiana Muncel – Poiana Onceşti – Păltiniş, ghid Dana Bancioiu.

Astfel, 20 septembrie 2026 devine o zi dedicată deopotrivă voluntariatului, mișcării și bucuriei de a petrece timp în natură, aducând împreună copii, părinți, bunici și iubitori ai muntelui în jurul unui obiectiv comun: un Păltiniș mai curat și mai bine protejat.

Prin inițiativa „Generații în mișcare – voluntariat în natură”, organizatorii își doresc ca experiența să fie mai mult decât o acțiune punctuală de ecologizare, ci o invitație adresată generațiilor diferite de a petrece timp împreună, de a face mișcare, de a descoperi natura și de a contribui concret la protejarea ei.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat de Consiliul Județean Sibiu, în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu, având ca scop îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ și promovarea activităților specifice ecoturismului.