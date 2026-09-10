O nouă decizie în cazul accidentului cu 2 morți de la Dedeman: au trecut aproape 4 ani de la tragedie

Magistrații Judecătoriei Sibiu au dispus o nouă amânare în dosarul accidentului de la Dedeman. Tragedia în care au murit doi tineri a avut loc în urmă cu aproape 4 ani.

Doi tineri și-au pierdut viața, la finalul anului 2022, pe Prelungirea Mihai Viteazu, în zona magazinului Dedeman, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR. În urma celor întâmplate, șoferul care conducea vehiculul a fost trimis în judecată. După o nouă amânare, el va ajunge în fața magistraților din nou în luna octombrie.

La termenul din 9 septembrie, magistrații Judecătoriei Sibiu au încuviințat cererea inculpatului de amânare a cauzei și au stabilit un nou termen pentru data de 7 octombrie. Inculpat în acest dosar este tânărul care se afla la volanul mașinii.

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Cum s-a produs accidentul

Accidentul care a curmat viața a doi tineri, Andrei și Sonja, a avut loc în iarna anului 2022, în zona magazinului Dedeman. Atunci, un autoturism care rula cu viteză mare s-a izbit violent de un camion parcat, impactul fiind atât de devastator încât doi dintre pasageri nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

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Șoferul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, la câteva ore de la accident, el avea o alcoolemie de 0,60 g/l alcool pur. După o oră, alcoolul din sânge avea o valoare de 0,38 g/l. De asemenea, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, el a condus cu viteză.