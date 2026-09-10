Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a chemat la consultări reprezentanții grupurilor politice din Consiliul Local. Edilul spune că urmează să fie implementate proiecte majore pentru comunitatea, motiv pentru care este important ca aleșii locali să colaboreze.

Pentru a menține ritmul de dezvoltare și modernizare a orașului, primarul Mircea Orlățan a decis să inițieze o serie de consultări cu partidele politice reprezentate în Consiliul Local Cisnădie. Noi proiecte majore urmează să fie implementate, iar pentru asta este nevoie să existe o majoritate în CL.

„Urmează proiecte majore pentru Cisnădie, a căror implementare va dura mai mult decât acest mandat și vor face parte din mai multe categorii, iar pentru asta e nevoie de o susținere mai largă. Am început deja discuțiile, suntem la mijlocul lor, ca să zic așa. Săptămâna viitoare vom avea o concluzie. În Cisnădie a fost tot timpul o luptă între PNL și USR, iar PSD a fost când de o parte, când de alta. Dacă dă Dumnezeu, vom reuși să avem o normalitate, dacă eu reușesc asta, jumătate din misiunea mea e făcută. Să terminăm cu pozițiile alb-negru, că nu au făcut bine deloc, să colaborăm la modul norma. Nu e o problemă să avem opinii diferite, dar a fost dusă la extrem, iar asta nu poate duce la proiecte faine. Vor fi niște decizii de luat, vor fi ambițioase unele și deocamdată sunt semne bune în privința consultărilor. Vom anunța zilele următoare proiectele majore la care fac referire”, a explicat primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.

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Obiectivul acestor discuții este formarea unei majorități stabile, capabile să susțină marile proiecte ale orașului.