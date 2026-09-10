Polițiștii sibieni au identificat cine este proprietarul mașinii urmărite în urmă cu o lună pe străzile din municipiu. Cu toate acestea, șoferul care a condus-o haotic este de negăsit. Deținătorul vehiculului nu a scăpat de amendă.

Totul s-a întâmplat în seara de 10 august, când polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un șofer conduce în mod haotic un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazu, continuându-și deplasarea pe strada Rahovei. La scurt timp, el a fost văzut de polițiști pe Șoseaua Sibiului, iar de acolo a început urmărirea. Șoferul nu a oprit la semnalele oamenilor legii, fiind urmărit până pe strada Cibinului. Acolo, aceștia i-au pierdut urma.

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În ultima lună, polițiștii au făcut verificări pentru depistarea șoferului. Ei au reușit să identifice cine este proprietarul mașinii – un bărbat din Alba – și i-au cerut să comunice datele de identificare ale celui care s-a aflat la volan. Dar fiindcă nu s-a conformat, a fost amendat usturător.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au luat măsura sancționării contravenționale a proprietarului autoturismului în cauză, respectiv a unui bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Alba. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.325 de lei, conform prevederilor art. 101 alin. (1) pct. 25 din O.U.G. nr. 195/2002, pentru neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit, la unitatea de poliție rutieră la care a fost invitat, în vederea soluționării unor probleme legate de calitatea sa de participant la trafic sau de proprietar al unui vehicul. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă în cuantum de 4.325 de lei, pentru necomunicarea datelor de identificare ale conducătorului auto care a condus autoturismul în cauză la data de 10 august a.c., faptă prevăzută de art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002”, precizează Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Potrivit prevederilor legale, proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la solicitarea acesteia și în termenul indicat, identitatea persoanei care a condus vehiculul pe drumurile publice.

În cazul de față, datele de identificare ale persoanei care a condus autoturismul la data de 10 august nu au fost comunicate polițiștilor până la data de 25 august.