Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești-Căciulata și Câinenii Mari, au fost prelungite până la 15 noiembrie 2026.

Potrivit DRDP Craiova, în continuare, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă în intervalul 08:00-17:30, de luni până sâmbătă.

Restricțiile se aplică pe sectorul de drum dintre Râmnicu Vâlcea și Boița și sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, precum și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor aflați pe șantier.

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Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile instituite și să respecte indicațiile din teren.