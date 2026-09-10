Schimbare spectaculoasă la cantina ULBS: spațiu dublu pentru servirea mesei, meniu diversificat și s-a amenajat și o terasă

Cantina studențească a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) este pregătită pentru noul an universitar. Lucrările de modernizare au fost finalizate, iar studenții vor avea, de la începutul lunii octombrie, acces la un spațiu mai mare, mai luminos și mai modern, completat de o terasă.

Lucrările de modernizare a cantinei studențești, situată pe Bulevardul Victoriei nr. 31, au fost finalizate. Investiția a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul unui proiect mai amplu care a vizat și modernizarea Căminului Studențesc nr. 4.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cum arată noua terasă și sala de mese de la cantina ULBS din Bulevardul Victoriei

Mai multe locuri pentru studenți

Una dintre principalele schimbări este extinderea spațiului destinat servirii mesei. Suprafața a fost dublată, ceea ce înseamnă și o creștere semnificativă a numărului de locuri disponibile.

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„Spațiul alocat servirii mesei s-a dublat și, implicit, numărul de locuri. Încăperile sunt mai luminoase, amenajarea interioară este una modernă, cu acces vizual printr-un perete de sticlă către zona de preparare a hranei”, a transmis Smaranda Bălan, purtător de cuvânt al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Cantina își va deschide porțile la începutul noului an universitar, iar meniul va păstra principiile de până acum, cu accent pe echilibrul nutrițional și pe preparatele tradiționale. „Meniul va fi, ca și până acum, unul bazat pe echilibrul nutrițional recomandat de specialiști și gustul mâncării tradiționale, de acasă. Punctual, acesta va include și preparate din bucătăria internațională, apreciate de studenți”, a mai precizat reprezentanta ULBS.

Cantina va avea și o terasă

O noutate pentru studenți este terasa amenajată în cadrul proiectului. Aceasta va oferi un spațiu suplimentar în care aceștia pot lua masa sau petrece timp împreună.

„În plus, construcția a fost proiectată astfel încât să asigure accesul facil și în condiții de siguranță pentru toate persoanele, fiind prevăzută inclusiv cu o rampă de acces destinată persoanelor cu dizabilități. O noutate va fi și terasa cantinei, ceea ce va permite studenților să petreacă timp împreună, la masă, într-un cadru plăcut”, a declarat Smaranda Bălan.

Proiect de peste 30 de milioane de lei

Modernizarea cantinei face parte din proiectul „Reabilitare și modernizare spațiu cu destinație cazare – Căminul Studențesc numărul 4 și spațiu cu destinația cantină”, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și finanțat prin PNRR.

Proiectul face parte din Pilonul VI – Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Investiția I17 – Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere).

Obiectivul general al investiției a fost dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare și asigurarea dimensiunii sociale și incluzive a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată.

În cadrul proiectului au fost modernizate două obiective: cantina studențească de pe Bulevardul Victoriei nr. 31 și Căminul Studențesc nr. 4 de pe strada Vasile Aron nr. 14.

Valoarea totală a proiectului este de 30.322.785,73 de lei. Din această sumă, valoarea totală eligibilă PNRR, inclusiv TVA eligibilă, este de 19.216.018,35 de lei, în timp ce valoarea totală neeligibilă se ridică la 11.106.767,38 de lei.