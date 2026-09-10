Pe scurt: AUR trece de 39% în sondaje și depășește singur suma PSD-PNL, în timp ce directorul INSCOP vorbește despre erodarea electoratului fostei coaliții de guvernare.

Potrivit unui barometru realizat de INSCOP Research, dat publicității de Economica.net, 39,7% dintre alegători ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Procentul este în creștere ușoară față de 38,2% în mai 2026 și se apropie de nivelurile înregistrate în toamna anului 2025, când partidul a atins chiar 40,8%.

Pe locul doi se situează PSD, cu 18,7% din opțiuni (față de 17,5% în mai 2026), urmat de PNL cu 16,3% – în scădere semnificativă față de cei 20,3% obținuți în mai. USR ocupă locul patru, cu 9%, cel mai slab rezultat înregistrat de formațiune în ultimul an, sub cele 12,7% din aprilie. Astfel, scorul cumulat al AUR depășește suma procentelor obținute de PSD și PNL, cele două partide care ar totaliza împreună 35%.

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Pentru UDMR ar vota 5,5% dintre respondenți, iar SENS urcă la 4,1%, cel mai bun rezultat al partidului de la lansarea sa. S.O.S. România și POT obțin fiecare câte 2,7%, un candidat independent ar atrage 1% din opțiuni, iar 0,3% dintre alegători și-ar îndrepta votul spre alt partid. Aceste cifre sunt raportate la cei 70,6% din eșantion care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar prezenta sigur la urne.

Cum arată clasamentul în rândul alegătorilor decisi sa mearga la vot

Barometrul include și o analiză separată, realizată pe cei 45% din eșantion care au declarat atât o opțiune de vot, cât și intenția fermă de a se prezenta la urne. În acest scenariu, AUR ar obține 40,2%, PNL urcă pe locul doi cu 17,2%, iar PSD coboară pe trei cu 16,4%. USR ar strânge 11,4% din voturile alegătorilor mobilizați, UDMR și SENS ar obține fiecare câte 4,8%, POT – 2,2%, iar S.O.S. România – 1,8%. Un candidat independent ar primi 1%, iar alt partid – 0,2%.

În ceea ce privește prezența generală la vot, pe o scară de la 1 la 10, 56,7% dintre respondenți au declarat că sigur s-ar prezenta la urne, în timp ce 17,8% au spus că sigur nu ar vota. Alți 1,8% nu au știut sau nu au răspuns la această întrebare.

Directorul INSCOP: criza politică erodează electoratul fostei coaliții de guvernare

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, niciunul nedepășind pragul de 20%. Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Un sondaj INSCOP din iulie 2025 arăta deja un traseu ascendent al partidului, iar un sondaj IRES din iulie 2026 plasa formațiunea la un procent similar, de 40%.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj lunar realizat la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tank-ul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion aleator de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.