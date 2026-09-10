Pe scurt: Ai teren sau casă expropriată pentru autostradă? Iată la cine și cu ce acte trebuie să te adresezi în Racovița pentru a-ți primi banii.

Primăria Comunei Racovița a făcut public, printr-o postare pe Facebook, faptul că a demarat procedura de despăgubire a proprietarilor ale căror imobile au fost afectate de exproprierile pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș.

Potrivit anunțului publicat de Primăria Racovița, de la 1 septembrie 2026 își începe activitatea Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real, care analizează cererile de despăgubire aferente imobilelor proprietate privată afectate de proiect.

Anexele cu imobilele expropriate, care cuprind numărul cadastral, suprafața și numele proprietarului sau deținătorului, sunt afișate la sediul Primăriei Comunei Racovița.

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Persoanele care dețin drepturi asupra imobilelor expropriate sau care justifică un interes legitim pot depune cereri pentru plata despăgubirilor, însoțite de documentele doveditoare. Modelele de cereri și informațiile necesare pot fi solicitate de la secretarul general al Comunei Racovița, Sîrbu Maria, unde se depun și documentele.

Persoanele îndreptățite vor fi notificate ulterior cu privire la data ședinței Comisiei, în cadrul căreia va fi analizată și stabilită suma despăgubirii. Potrivit anunțului, plata despăgubirilor se va efectua în termen de maximum 90 de zile de la emiterea hotărârii de guvern pentru stabilirea despăgubirilor, conform prevederilor legale.

Autostrada Sibiu–Făgăraș face parte dintr-un proiect mai amplu de infrastructură care a generat, în ultimii ani, noi exproprieri în Sibiu și Vâlcea, cu peste 410 terenuri vizate.