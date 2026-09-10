Tribunalul Sibiu a aprobat miercuri cererea administratorului judiciar al lui FC Hermannstadt, de intrare în faliment a clubului, la o lună după desființarea echipei de seniori.

Tribunalul Sibiu a admis miercuri cererea de intrare în faliment a clubului FC Hermannstadt, depusă de Ideal Insolv SPRL în Dosarul nr. 2326/85/2021.

Conform normelor legale, administratorul judiciar nu mai are dreptul de administrare al societății, iar bunurile clubului vor fi sigilate. Lichidator judiciar a fost desemnat tot Marcu Maniu, cel care a fost administrator judiciar al clubului.

În perioada următoare, până la 12 octombrie, creditorii trebuie să depună cereri de admitere a creanțelor. Tabelul creanțelor va fi întocmit până la data de 11 noiembrie, dată la care este fixată și următoarea ședință a Tribunalului Sibiu în acest dosar.

09.09.2026 Ora estimata: 10:00

Complet: C4 Fond Litigii Profesionisti

Tip solutie: Admis

Solutia pe scurt: DOSAR nr. 2326/85/2021 Hot. 09.09.2026 Admite cererea administratorului judiciar Ideal Insolv SPRL. Respinge, ca rămase fără obiect, cererile de deschidere a procedurii falimentului formulate de creditorii: Căpuşă Tiberiu-Ionuţ, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Iorga-Laurenţiu Cătălin, Toma Dorin, Munteanu Dorinel-Ionel. În temeiul art. 143 alin. 1 şi art. 145 alin. 1 lit. C) din Legea insolvenţei nr. 85/2014 dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului Asociaţia Fotbal Club Hermannstadt. În temeiul art. 85 raportat la art. 145 alin. 2 şi art. 147 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea debitoarei şi ridică fostului administrator social dreptul de administrare al societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte un termen de maxim 5 zile de la data notificării intrării în faliment pentru predarea gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la intrarea în faliment. În temeiul art. 145 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2014 desemnează în calitatea de lichidator judiciar provizoriu pe Ideal Insolv SPRL, prin practician în insolvenţă ec. Marcu Maniu, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie de 3.000 lei lunar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. În temeiul art.145 alin. 2 litera f) în aplicarea dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 85/2014, dispune în sarcina lichidatorului judiciar să notifice în termen de 5 zile deschiderea procedurii generale a falimentului: debitorului, tuturor creditorilor ale căror creanțe s-au născut după deschiderea procedurii şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie. Notificarea va cuprinde înștiințarea ca în termen de 10 zile de la primirea acesteia creditorii să depună cereri de admitere a creanţelor însoţite de documente justificative şi va cuprinde: – termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 12.10.2026; – a termenului limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 02.11.2026; – a termenului pentru depunerea eventualelor contestaţii în 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în BPI, – a termenului pentru soluţionarea contestaţiilor la 11.11.2026, – şi a termenului pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 11.11.2026. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 11.11.2026, ora 11:00, dată pentru care părțile se vor cita prin BPI. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Declaraţia de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 09.09.2026.

Document: Hotărâre intermediară 381/2026 09.09.2026” se arată în soluția instanței, afișată pe portal.just.

Cererile de intrare în faliment a clubului depuse anterior de Tiberiu Căpuşă, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Laurențiu Iorga, Dorin Toma și Dorinel Munteanu au fost respinse, fiind rămase fără obiect.

Administratorul judiciar al clubului a cerut intrarea în faliment la jumătatea lunii august, motivând datorii curente de 3,1 de milioane euro, care nu se mai puteau achita.

Clubul ar mai putea primi bani de pe urma transferurilor lui Ianis Stoica la Estrela Amadora și a lui Tiago Goncalves la Ujpest.

Datoriile lui FC Hermannstadt:

6,879 de milioane de lei către bugetul de stat

3,035 de milioane de lei către angajați și sportivi

5,638 de milioane de lei către furnizori