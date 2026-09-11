Ilie Grădinar, unul dintre oamenii care au avut un rol important în viața economică și administrativă a Sibiului în ultimele decenii, a încetat, vineri, 11 septembrie, din viață. Familia a anunțat cu profundă durere despărțirea de cel care le-a fost tată și bunic.

Ilie Grădinar s-a stins din viață, vineri, 11 septembrie. Familia transmite un mesaj emoționant. „Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în veșnicie a iubitului nostru tată si bunic, Ilie Grădinar. Un om al cărui destin s-a împletit strâns cu cel al Sibiului, oraș pe care l-a iubit atât de mult, ne părăsește astăzi, lăsând in urma un gol imens și o tristețe fără margini. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în lumină!”, transmit Alexandru, Ana, Alexa și Andreea Gradinar.

Ilie Grădinar, în topul oamenilor de afaceri din România

Ilie Grădinar a fost unul dintre cei mai bogați bugetari din România a avut legături cu politica locală. A fost membru PSD până în 2006, când și-a dat demisia. În anii în care a condus Energie Termică, numele său a fost asociat frecvent cu cercurile politice și administrative ale Sibiului.

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Relația sa cu administrația sibiană a devenit din nou subiect național în 2016, când fiul său, Mihai Alexandru Grădinar, diplomat de carieră, a fost propus de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de ambasador al României în Danemarca și Islanda.

Dincolo de averi și funcții, a fost, înainte de toate, un tată și un bunic iubit

Dincolo de averi, funcții, politică și controverse, pentru familia sa rămâne însă imaginea unui tată și bunic, omul al cărui loc nu mai poate fi ocupat. „Un om al cărui destin s-a împletit strâns cu cel al Sibiului, oraș pe care l-a iubit atât de mult, ne părăsește astăzi, lăsând în urmă un gol imens și o tristețe fără margini”, a transmis familia.

Pentru mulți dintre sibieni, numele lui Ilie Grădinar este legat în primul rând de Energie Termică SA, societatea publică responsabilă de sistemul de termoficare al municipiului. Grădinar a condus compania timp de mai mulți ani și a devenit una dintre figurile cunoscute ale administrației și mediului economic local.

Presa sibiană l-a descris de-a lungul timpului drept un personaj influent al orașului, iar activitatea sa nu s-a limitat la zona administrației publice. După perioada petrecută la conducerea Energie Termică, Ilie Grădinar a fost implicat în mai multe companii și proiecte de afaceri și a făcut parte inclusiv din conducerea unor societăți aflate în legătură cu administrația locală. În 2014, de exemplu, figura în Consiliul de Administrație al SC Piețe Sibiu SA.

De la termoficarea Sibiului la lumea afacerilor

Numele lui Ilie Grădinar a ajuns și în topurile oamenilor de afaceri din România. Forbes România l-a inclus în edițiile din 2011 și 2012 în topul milionarilor, averea sa fiind estimată de publicație la aproximativ 6-8 milioane de euro. Grădinar a contestat însă aceste estimări, considerând că evaluările nu reflectau situația reală.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri asociate cu numele său a fost Stațiunea Ocna Sibiului, un loc important pentru turismul balnear din județ. În anii în care complexul a fost modernizat și repus în circuitul turistic, stațiunea a cunoscut o perioadă de dezvoltare, iar anii 2007 și 2008, în contextul în care Sibiul era Capitală Culturală Europeană, au fost printre cei mai buni ani pentru complex.

Ulterior, însă, povestea Stațiunii Ocna Sibiului a devenit una complicată. Compania a intrat în insolvență în 2011, iar ulterior în faliment, presa locală relatând pe larg despre datoriile societății și despre relațiile de afaceri dintre firmele implicate și cele controlate direct sau indirect de Ilie Grădinar.

Sibiul își ia rămas-bun

Slujba de Sărăcustă va avea loc sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 19:00, la Capela Cimitirului Municipal din Sibiu. Slujba de înmormântare va fi oficiată duminică, 13 septembrie 2026, la ora 12:00.