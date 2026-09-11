Un grav accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe DN1, la limita județelor Sibiu și Brașov, în apropierea localității Ucea de Jos.

Potrivit primelor informații, o autoutilitară a intrat în partea din spate a remorcii unui TIR. La fața locului au fost mobilizate echipaje de descarcerare, care intervin în aceste momente. Din nefericire, șoferul care conducea autoutilitara și-a pierdut viața în urma impactului.

Traficul rutier în zonă a fost deblocat pe ambele sensuri.

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