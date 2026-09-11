Ateliere, animație și activități pentru întreaga familie: evenimentul caritabil „Ajungem MARI” ajunge la Sibiu

Pe scurt: Joacă, teatru și fapte bune într-o singură zi în Piața Habermann: Teatrul Gong vine cu un spectacol special pentru cei mici, în cadrul unui eveniment caritabil pentru copiii din sistemul de protecție socială.

Teatrul Gong Sibiu se alătură evenimentului caritabil organizat de Ajungem MARI Sibiu, programat sâmbătă, 12 septembrie 2026, în Piața Habermann, potrivit unei postări a instituției pe Facebook.

La ora 12:30, publicul este invitat să se bucure de un moment de animație oferit de Raluca Răduca, un spectacol potrivit pentru cei mici, dar care, potrivit organizatorilor, ar trebui să aducă zâmbete și celor mari.

Program de la 10:00 la 18:00, cu ateliere și donații pentru cauza Ajungem Mari

Evenimentul are loc sâmbătă, 12 septembrie 2026, între orele 10:00 și 18:00, în Piața Habermann din Sibiu, și este organizat pentru susținerea programelor educaționale dedicate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială.

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Vizitatorii pot participa la numeroase activități și ateliere pregătite pentru această zi, iar donațiile strânse contribuie direct la susținerea cauzei Ajungem Mari. Organizatorii precizează că ziua este pensată ca un moment în care joaca, creativitatea, mișcarea și generozitatea se întâlnesc într-un singur loc.

Înscrierile la ateliere și toate detaliile despre program pot fi consultate la adresa bit.ly/Ajungemmari.