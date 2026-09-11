Pe scurt: De la arsuri grave la leziuni de tendoane și nervi, echipa medicală din Sibiu explică pas cu pas cum decurge pregătirea, operația și recuperarea unui pacient de chirurgie plastică - și de ce fumatul poate compromite vindecarea.

Secția Clinică de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu tratează anual pacienți cu traumatisme complexe, arsuri și sechele post-traumatice, toate intervențiile fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Detaliile despre activitatea secției au fost oferite de asistent-șef Bândea Elena, într-un interviu publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit asistentului-șef, cele mai frecvente cazuri tratate în secție țin de traumatologie și urgențe – tratamentul plăgilor complexe, al leziunilor de tendoane, nervi sau vase la nivelul mâinii și membrelor, provocate de accidente de muncă sau casnice. O altă categorie importantă o reprezintă pacienții cu arsuri termice, chimice sau electrice, care necesită îngrijire, debridare și grefare.

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Secția se ocupă și de chirurgia reconstructivă post-traumatică, prin corectarea cicatricilor retractile sau a sechelelor funcționale rămase în urma traumatismelor sau leziunilor infecțioase.

Diferența dintre chirurgia reconstructivă și cea estetică

Bândea Elena a explicat clar unde se oprește activitatea spitalului: „Chirurgia reconstructivă are ca scop refacerea funcționalității și a anatomiei normale în urma unor traumatisme, arsuri, rezecții oncologice sau malformații congenitale. Aceasta este activitatea desfășurată în cadrul spitalului nostru, fiind acoperită de pachetul de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.”

Pacienții din această categorie au nevoie de îngrijiri complexe – pansamente sterile speciale, monitorizarea viabilității țesuturilor și a grefelor – dar și de un suport emoțional puternic pentru readaptare.

În schimb, chirurgia estetică, care vizează îmbunătățirea aspectului fizic din rațiuni pur estetice, nu se practică la SCJU Sibiu.

„Este important de menționat că în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu nu se efectuează intervenții de chirurgie estetică, deoarece acestea nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate”, a precizat asistentul-șef.

Echipa de asistenți medicali este descrisă drept „pilonul central al îngrijirii continue” a pacienților. În etapa preoperatorie, personalul evaluează starea generală a pacientului, pregătește zona de intervenție, oferă suport psiho-emoțional pentru reducerea anxietății și explică pașii care urmează după operație.

Ce trebuie să știe pacienții înainte și după operație

Pentru o pregătire corectă, pacienții trebuie să comunice echipei medicale toate afecțiunile existente, tratamentele cronice – în special cele anticoagulante – și eventualele alergii. Renunțarea la fumat cu câteva săptămâni înainte de intervenție este considerată crucială, deoarece nicotina afectează grav microcirculația și procesul de vindecare a țesuturilor. Este esențială și respectarea strictă a repausului alimentar și hidric recomandat de medicul anestezist înainte de operație.

După externare, pacienții trebuie să păstreze pansamentul curat și uscat și să îl schimbe exclusiv conform indicațiilor primite. Semnele de alarmă care impun contactarea de urgență a spitalului sunt febra, sângerările, durerea intensă necalmată de tratament sau apariția roșeții și a secrețiilor la nivelul plăgii.

Recomandările includ și evitarea efortului fizic intens, care poate solicita suturile, precum și protejarea cicatricilor de radiațiile UV timp de cel puțin 6-12 luni.

În privința provocărilor cu care se confruntă personalul medical, cazurile de arsuri extinse presupun schimbarea pansamentelor pe perioade îndelungate, cu tehnică sterilă riguroasă și atenție sporită la detalii. La acestea se adaugă managementul durerii – prin administrarea riguroasă a tratamentului analgetic – și gestionarea stării de șoc sau a traumei psihologice prin care trece pacientul.

Menținerea unui mediu de izolare și asepsie strict este necesară pentru a proteja suprafețele cutanate lezate de riscul crescut de infecții.

Asistent-șef Bândea Elena a atras atenția și asupra unor măsuri de prevenție utile publicului larg: utilizarea obligatorie a echipamentului individual de protecție – mănuși, ochelari – și respectarea normelor de siguranță la utilizarea utilajelor de tăiat sau prelucrat, atenție sporită la manipularea lichidelor fierbinți precum supele, ceaiul sau apa fiartă în prezența copiilor, dar și manevrarea cu precauție a substanțelor chimice de curățare, cum ar fi soda caustică sau soluțiile pentru desfundat țevi, cu purtarea echipamentului de protecție corespunzător.