Ce se mai poate face la clădirile istorice din Sibiu: Noul Cod al urbanismului schimbă regulile spre nemulțumirea arhitecților

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) schimbă regulile după care sunt autorizate lucrările, inclusiv în zonele protejate și în cazul monumentelor istorice. La Sibiu, specialiștii din domeniu au discutat vineri, 11 septembrie, despre dificultățile de aplicare a noilor prevederi și despre nevoia unor clarificări legislative.

Dezbaterea, organizată de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, a avut loc în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXIV-a în România, și a reunit reprezentanți ai administrațiilor locale, arhitecți, specialiști în patrimoniu, reprezentanți ai instituțiilor de ordine publică și ai autorităților județene.

Întâlnirea vine după intrarea în vigoare a Legii 169/2026, prin care a fost aprobat Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Una dintre principalele teme ale discuției a fost modul în care noile prevederi se corelează cu legislația privind protejarea patrimoniului imobil.

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Ce lucrări pot fi făcute fără proceduri complexe

Una dintre intervențiile din cadrul dezbaterii a atras atenția asupra noilor proceduri prevăzute pentru anumite intervenții la monumente istorice și clădiri cu valoare arhitecturală.

Potrivit explicațiilor oferite în cadrul întâlnirii, există un număr limitat de lucrări care pot beneficia de proceduri simplificate. Printre acestea se numără anumite lucrări de reparații, lucrări de investigare și conservare, reparații minore la finisajele exterioare, cu păstrarea materialelor, culorilor și texturilor existente, precum și înlocuirea tâmplăriei exterioare, cu respectarea formei și dimensiunilor originale.

Mesajul transmis specialiștilor și administrațiilor locale a fost însă că o intervenție mai amplă asupra unui monument nu poate fi tratată ca o simplă lucrare de reparație și necesită în continuare avizele prevăzute de legislația în vigoare.

Panourile fotovoltaice, o nouă problemă în zonele protejate

Un alt subiect discutat a fost cel al panourilor fotovoltaice instalate pe clădiri aflate în zone protejate sau în apropierea monumentelor istorice. „Panourile fotovoltaice care erau admise (…) în acest moment pe cod, prima oară, eu cel puțin, nu am identificat (…) ele ar putea să fie amplasate fără autorizație de construire în zona de protecție sau zonele protejate”, a explicat Dan Nanu, director la Direcția pentru Cultură.

Participanții au atras atenția că noul Cod nu mai preia în aceeași formă anumite prevederi existente anterior în Legea 50/1991, inclusiv cele referitoare la posibilitatea amplasării panourilor fotovoltaice în anumite zone protejate. Situația poate genera dificultăți pentru administrațiile locale și pentru proprietarii care vor să instaleze astfel de sisteme.

Problema este cu atât mai importantă cu cât presiunea pentru instalarea sistemelor fotovoltaice este în creștere, iar clădirile istorice trebuie să respecte, în același timp, reguli stricte privind aspectul și conservarea lor.

Monumentele istorice, dezmembrate fără respectarea legii?

În cadrul dezbaterii au fost ridicate și probleme mai vechi, care țin de modul în care este protejat patrimoniul la nivel local.

Dan Nanu a criticat situațiile în care imobile clasate sau cu valoare istorică ajung să fie dezmembrate, în ciuda prevederilor legale care protejează monumentele istorice. A fost dat ca exemplu cazul unei clădiri de pe Piața Aurarilor, despre care s-a afirmat că ar fi fost dezmembrată de-a lungul timpului.

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„Polistirenul este moartea cărămizii vechi”

Un alt semnal de alarmă a vizat transformările suferite de clădirile tradiționale din localitățile județului Sibiu.

Au fost menționate acoperișurile din tablă, termoizolarea cu polistiren a clădirilor vechi, tâmplăria PVC și utilizarea unor materiale moderne care imită, fără a reproduce însă caracteristicile materialelor tradiționale.

„Polistirenul este moartea cărămizii vechi”, a fost una dintre formulările folosite în cadrul dezbaterii, în contextul criticilor privind termoizolarea necorespunzătoare a clădirilor istorice. Au fost amintite, de asemenea, situațiile în care țigla tradițională este înlocuită cu produse moderne din beton sau alte materiale care schimbă aspectul clădirilor.

Birocrația, una dintre marile probleme

O parte importantă a discuției s-a concentrat asupra procedurilor de autorizare și a timpului necesar pentru obținerea avizelor. Președintele Comisiei Naționale de Arheologie Ioan Țiplic a vorbit despre volumul foarte mare de documentații analizate și despre necesitatea digitalizării procedurilor. Potrivit acestuia, comisia ajunge să aibă între 250 și 400 de subiecte pe ordinea de zi la o ședință.

O altă problemă semnalată a fost lipsa unui sistem digital eficient pentru gestionarea documentațiilor. „Noi suntem, domnule, mai devreme spunea că suntem în 2026, din punct de vedere al Ministerului Culturii suntem undeva la nivel de 2000. Documentațiile sunt pe CD”, a spus acesta.

Potrivit lui Țiplic, această procedură este una „cronofagă”, iar soluția ar fi trecerea la un sistem online prin care documentațiile să poată fi depuse și analizate mai rapid. Tot în zona digitalizării a fost adusă în discuție semnătura electronică.

Arheologia preventivă, între protejarea patrimoniului și dezvoltare

Dezbaterea a ajuns și la problema intervențiilor în zonele cu potențial arheologic. Participanții au subliniat că este nevoie de prevenție, mai ales în zonele de protecție și în siturile arheologice. În cazul în care lucrările de construcție scot la iveală vestigii, oprirea lucrărilor și solicitarea intervenției specialiștilor trebuie să fie parte a mecanismului de protejare a patrimoniului.

Pentru proiectele de mari dimensiuni, precum parcurile fotovoltaice sau eoliene, a fost ridicată problema timpului necesar pentru realizarea sondajelor arheologice. Specialiștii au susținut că pot fi utilizate și metode complementare pentru identificarea vestigiilor, fără diminuarea acurateței cercetării.

„Dacă sapi pentru parcurile fotovoltaice, unde suprafețele sunt mari, de la zeci de hectare la sute de hectare, sau la eoliene la fel, acolo, ca să faci sondaj (…) de cele mai multe ori acesta este un consumator de timp”, a explicat Ioan Țiplic.