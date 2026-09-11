Ne gândim rar la asta, însă fiecare cadou pe care îl alegem spune ceva despre noi. Despre cât de atenți suntem la celălalt, despre cât de dispuși suntem să riscăm o alegere greșită și despre ce credem că înseamnă bucuria cuiva apropiat. La Sibiu discuția pornește devreme, pentru că sezonul cadourilor începe odată cu deschiderea târgului din Piața Mare, iar listele se fac cu luni bune înainte. Psihologia consumatorului a studiat aceste alegeri în ultimele două decenii și a ajuns la câteva concluzii care nu ne avantajează întotdeauna.

Darul a fost dintotdeauna un mesaj

Antropologul francez Marcel Mauss publica în 1925 un studiu despre schimbul de daruri în societățile tradiționale. Concluzia lui era că darul nu este niciodată gratuit, pentru că el creează o obligație de a răspunde și menține astfel legătura dintre cele două părți. Cadoul funcționa ca un instrument de construire a relației, dincolo de valoarea materială a obiectului transmis.

Mecanismul a rămas neschimbat, chiar dacă decorul s-a modificat complet. Atunci când alegem ceva pentru o persoană apropiată, transmitem un mesaj despre locul pe care ea îl ocupă în viața noastră. Obiectul este suportul, iar mesajul este partea care rămâne după ce ambalajul ajunge la coș.

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Cumpărăm pentru momentul deschiderii sau pentru lunile care urmează

Un studiu publicat în Current Directions in Psychological Science de Jeff Galak, Julian Givi și Elanor Williams a comparat modul în care gândesc cele două părți implicate. Cei care oferă se concentrează pe momentul schimbului și caută reacția imediată, surpriza citită pe fața celuilalt. Destinatarii evaluează cadoul după valoarea pe care acesta o are odată intrat în folosința lor.

Diferența pare minoră, însă schimbă complet alegerea din magazin. Un obiect spectaculos la despachetat poate deveni inutil peste două săptămâni, în timp ce un produs modest la prima vedere poate fi folosit luni întregi. Autorii dau chiar exemplul aspiratorului, un cadou care nu impresionează pe nimeni în secunda deschiderii, dar care ajunge să fie apreciat pe termen lung.

Ce spune asta despre noi este ușor de recunoscut, dacă suntem sinceri. Cumpărăm parțial pentru propria satisfacție, pentru secunda în care vedem zâmbetul și ne simțim confirmați în alegere. Recunoașterea acestui reflex rămâne primul pas către o decizie mai bună.

De ce ne oprim la varianta sigură

O cercetare ulterioară, semnată de Julian Givi și Jeff Galak și publicată în Journal of Consumer Psychology, a scos la iveală un al doilea tipar. Cei care oferă evită cadourile cu încărcătură sentimentală și aleg în locul lor obiecte potrivite cu preferințele cunoscute ale destinatarului. Aceiași destinatari, întrebați separat, și-ar fi dorit varianta sentimentală mai des decât au primit-o în realitate.

Explicația ține de riscul pe care suntem dispuși să ni-l asumăm. Un cadou personal poate ieși excelent sau poate rata complet, în timp ce un obiect ales după gusturile știute aduce o reacție sigură, însă modestă. Într-unul dintre experimente, participanții au ales între fotografia artistului preferat al prietenului și o fotografie cu ei doi împreună. Cei care ofereau au preferat prima variantă, iar cei care primeau au preferat-o pe a doua.

Autorii au verificat și ce anume schimbă acest tipar. Participanții care își aminteau un risc asumat cu rezultat bun alegeau mai des cadoul sentimental. Teama de a greși ne împinge spre siguranță, iar asta spune despre noi mai mult decât bugetul de care dispunem în luna respectivă.

Ce transmite alegerea unui cadou folosit zilnic

Varianta sigură nu este o eroare, cu condiția să fie aleasă conștient. Ea se sprijină pe informații pe care le poți verifica fără efort și elimină categoriile în care greșeala este aproape garantată, precum mărimile de îmbrăcăminte sau nuanțele de machiaj. Cine alege astfel comunică un lucru simplu, anume că a fost atent la obiceiurile celuilalt.

Un set cosmetice femei intră exact în această categorie de alegeri. Știi ce arome preferă persoana respectivă, știi că folosește produse de îngrijire în fiecare zi și știi că nimic din pachet nu rămâne neutilizat. Structura acestor pachete explică de ce funcționează, pentru că un gel de duș, un produs de exfoliere și un unt sau o cremă de corp acoperă pașii unei rutine obișnuite, iar aroma comună leagă produsele între ele.

Cutia în care vin rezolvă și partea de ambalare, ceea ce elimină una dintre grijile de ultim moment. Un set de cosmetice de la MYSU cumpărat ca pachet costă de obicei mai puțin decât aceleași produse luate separat, ceea ce lasă loc pentru gestul personal despre care urmează să vorbim.

Cum combini siguranța cu gestul personal

Cea mai bună variantă rezultă din combinarea celor două tipare descrise mai sus. Păstrezi partea utilă, cea care va fi folosită luni întregi, și adaugi elementul personal care lipsește din alegerea sigură. Un bilet scris de mână, o fotografie strecurată în cutie sau alegerea unei arome legate de o amintire comună schimbă natura cadoului fără să crească factura.

Aroma este un vehicul bun pentru acest tip de personalizare. Mirosurile se leagă de locuri și de momente, iar o notă care trimite la o vacanță sau la o seară petrecută împreună transformă un produs standard într-un obiect cu istorie. Seturile MYSU acoperă mai multe familii olfactive, de la note gurmande cu vanilie și caramel până la variante fructate sau florale, ceea ce lasă spațiu pentru o astfel de alegere.

O cercetare semnată de Cindy Chan și Cassie Mogilner, publicată în Journal of Consumer Research, arată că darurile care conțin o experiență întăresc relațiile mai mult decât obiectele materiale. Concluzia nu spune că obiectele sunt inutile, ci că partea de trăire este cea care creează apropiere. De aceea, un produs care se folosește într-un ritual de seară funcționează mai bine decât unul care stă pe raft.

Ce spune despre noi momentul în care oferim

Un ultim tipar merită observat, pentru că îl repetăm cu toții. Majoritatea cadourilor se concentrează în câteva zile din an, legate de sărbători sau de aniversări. Ele sunt așteptate, ceea ce le reduce din efect, pentru că nimeni nu se mai miră de un pachet primit în ziua în care toată lumea primește pachete.

Cadourile oferite în afara calendarului transmit altceva. Ele arată că gestul a pornit dintr-o intenție proprie, nu dintr-o obligație de sezon pe care o împărtășim cu restul țării. Un pachet lăsat pe masa din bucătărie într-o marți obișnuită produce un efect diferit față de același pachet oferit în seara de Crăciun, între zeci de alte cutii.

Frecvența cu care facem asta spune despre noi cât de des ne gândim la ceilalți fără să fim împinși de o dată din calendar. Este singura parte din tot acest mecanism care nu costă nimic în plus și pe care nicio sumă cheltuită nu o poate înlocui.

Cadoul potrivit rămâne un exercițiu de atenție, iar studiile citate arată destul de clar unde greșim de obicei. Ne uităm la momentul deschiderii în loc să ne uităm la lunile care urmează, alegem sigur fiindcă ne temem să ratăm și amânăm gestul până când ni-l cere calendarul. Corectarea acestor trei reflexe schimbă mai mult decât orice creștere de buget.