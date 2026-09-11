CSU Sibiu a fost aproape de o revenire spectaculoasă în amicalul cu Dinamo București, disputat vineri seară, la Pitești, în cadrul Memorialului ”Georgel Ziguli”. Sibienii au recuperat mare parte dintr-un deficit de 19 puncte și s-au apropiat la doar o posesie în ultimul minut, dar Dinamo a rezistat și s-a impus cu 100-95.

Sibienii au început pe parchet cu Towns, Pratt, Randolph, Ciurea și Fous. Dinamo a fost în control în primul sfert al meciului cu Sibiu și a condus cu 29-21 după primele 10 minute din Memorialul „Georgel Ziguli”, disputat la Pitești.

”Câinii” s-au desprins la 19 puncte în cel de-al doilea sfert și au condus cu 60-41 la pauza mare, într-o repriză în care apărarea Sibiului a dezamăgit.

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Sam Towns s-a accidentat

Cele două formații au mers cap la cap pe parcursul sfertului al 3-lea, terminat 20-18 în favoarea lui CSU. Din păcate, Sam Towns a suferit o accidentare la gleznă și nu a mai putt evolua. Tabela a arătat 78-61 în favoarea dinamoviștilor, la finalul sfertului al treilea.

Echipa lui Dan Fleșeriu a revenit în ultimul sfert, când americanii MJ Randolph și Jordan Battle au marcat la foc automat.

Cu 40 de secunde rămase din meci, galben-albaștrii se apropiaseră la doar 3 puncte de adversară. În final, însă, Dinamo s-a impus cu 100-95.

CSU Sibiu va disputa sâmbătă un nou meci de pregătire la Pitești, împotriva Coronei Brașov, începând cu ora 17:00.