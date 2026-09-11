Foodie – Street Jazz Festival a început în Piața Schiller: jazz live până duminică, în centrul Sibiului / foto

Pe scurt: Muzică jazz pe stradă, gastronomie și atmosferă de festival în inima Sibiului, timp de patru zile, cu program lung, de la ora 16:00 până aproape de miezul nopții.

Foodie – Street Jazz Festival a început ieri, 10 septembrie, în Piața Schiller din Sibiu și continuă până duminică, 13 septembrie.

Timp de patru zile, sibienii și turiștii sunt invitați să se bucure de muzică jazz în aer liber și preparate de street food, iar accesul la eveniment este gratuit.

Cea de-a IX-a ediție a festivalului este organizată de Asociația Sibiul de Odinioară și cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală 2026.

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Jazz și street food până aproape de miezul nopții

În fiecare dintre cele patru zile, Foodie – Street Jazz Festival se desfășoară în intervalul orar 16:00–23:45. Piața Schiller devine astfel, pe durata weekendului, un loc de întâlnire pentru cei care vor să petreacă o după-amiază sau o seară în centrul Sibiului.

Conceptul festivalului combină concertele de jazz în aer liber cu gastronomia stradală, într-o atmosferă relaxată, adresată atât localnicilor, cât și turiștilor aflați în oraș.

Ajuns la cea de-a noua ediție, Foodie – Street Jazz Festival a devenit unul dintre evenimentele recurente de sfârșit de vară din calendarul cultural al Sibiului.

Festivalul continuă până duminică

Cei care nu au ajuns în prima zi mai au la dispoziție întregul weekend. Festivalul continuă vineri, sâmbătă și duminică, în Piața Schiller, cu program zilnic între orele 16:00 și 23:45.

Foodie se desfășoară într-un weekend bogat în evenimente la Sibiu, cu spectacole, activități culturale și drumeții programate în oraș și în împrejurimi.

Ultima zi a festivalului este duminică, 13 septembrie, iar intrarea este liberă pe întreaga durată a evenimentului.

Programul Foodie 2026

Concertele încep în fiecare zi la ora 18:30, iar de la 21:30 muzica continuă cu The Eclectors.

JOI, 10 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Radu Vâlcu Quintet

20:00 – 21:00 | Răzvan Florescu Quartet

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Jam Community

20:00 – 21:00 | JAZZyBIT & K-LU

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Sorin Zlat Trio

20:00 – 21:00 | A-C Leonte

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Blue Noise

20:00 – 21:00 | MINDTHEGAP Trio

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

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