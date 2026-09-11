Pe scurt: A dat-o în judecată pe fosta iubită pentru bani, spunând că erau împrumuturi. Judecătorul a văzut lucrurile complet altfel și a citat un dramaturg englez din secolul XVII.

Un bărbat din Singapore a pierdut procesul prin care voia să își recupereze cei 468.000 de dolari singaporezi, aproximativ 369.200 de dolari americani, cheltuiți pe cadouri pentru fosta iubită. Înalta Curte din Singapore a decis că suma a fost cheltuită „de bunăvoie”, potrivit Mediafax.

Bărbatul, director general al unei companii de logistică, a întâlnit-o pe femeie, o fostă însoțitoare de bord, în timpul unui zbor în 2019. Cei doi au avut o relație romantică din septembrie 2022 până în decembrie 2023, a stabilit instanța. Relația s-a încheiat după ce bărbatul a suspectat că iubita lui ar avea o aventură.

A cerut în instanță banii dați pentru taxe, călătorii și asigurări de viață

Procesul a fost intentat în martie 2024, bărbatul susținând că iubita sa „i-a solicitat diverse împrumuturi fără dobândă” pe parcursul relației lor. El a declarat că i-a dat bani pentru taxe pe cardul de credit, pentru călătorii în străinătate, pentru a angaja un maestru feng shui pentru apartamentul ei și pentru a plăti primele de asigurare de viață.

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Femeia a susținut, la rândul ei, că sumele respective erau cadouri făcute din dragoste și afecțiune, nu împrumuturi. Judecătorul a constatat că lipseau dovezi documentare și că bărbatul nu a putut prezenta nicio dovadă că iubita lui ar fi confirmat vreodată primirea unor împrumuturi.

Judecătorul: „era un om cu mijloace generoase, care avea gusturi scumpe”

„Dovezile de care dispun arată clar că reclamantul, îndrăgostit de pârâtă, a copleșit-o cu cadouri scumpe în timpul relației lor”, a declarat judecătorul superior, potrivit BBC.

Magistratul a menționat că bărbatul „a demonstrat un tipar constant de a o copleși pe femeie cu cadouri generoase” chiar înainte de a se întâlni oficial și că o asigura constant că nu se așteaptă la vreo răsplată.

Judecătorul a mai notat că bărbatul era „în mod clar un om cu mijloace generoase, care avea gusturi scumpe”, spre deosebire de femeie, „care nu se încadra în categoria respectivă”.

Instanța a concluzionat astfel că cele 369.000 de dolari nu au fost niciodată împrumuturi cu obligație de returnare, ci daruri oferite liber, în cadrul relației.

În încheierea hotărârii scrise, judecătorul l-a citat pe dramaturgul englez William Congreve, care a scris în satira sa tragică „Mireasa îndurerată”: „Cerul nu are furie precum dragostea transformată în ură, nici iadul nu are furie precum o femeie disprețuită”.