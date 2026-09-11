Pe scurt: Peste 7.800 de posturi de conducere din școlile românești sunt scoase la concurs, iar ministerul Educației a stabilit exact ce trebuie să facă inspectoratele școlare, oră cu oră, în etapa înscrierilor.

Candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din școlile de stat, sesiunea august-decembrie 2026, pot transmite cererile de înscriere începând de luni, 14 septembrie 2026, ora 8:00, potrivit procedurii ministerului Educației și Cercetării transmise către inspectoratele școlare pe 9 septembrie 2026, conform Edupedu.ro.

Peste 7.800 de posturi de director și director adjunct vor fi scoase la concurs, a anunțat ministrul Mihai Dimian pe 2 septembrie 2026. Listele cu posturile vacante de director și director adjunct și actele necesare pentru înscriere au fost publicate de inspectoratele școlare pe 17 august 2026, printre acestea aflându-se și licee de top din Sibiu, cu posturi de director vacante.

Perioada de înscriere se întinde între 14 septembrie și 2 octombrie 2026. În ultima zi de înscriere, cererea poate fi transmisă până la ora 16:00, iar documentele pentru dosar pot fi încărcate pe platforma concursului până la ora 23:59.

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Conform procedurii ministerului, până pe 14 septembrie, ora 8:00, fiecare inspectorat școlar trebuie să publice pe site adresa de e-mail dedicată concursului și să desemneze un membru al comisiei de organizare care gestionează corespondența specifică.

Începând cu 14 septembrie, ora 8:00, inspectoratele primesc pe această adresă cererile de înscriere ale candidaților, conform modelului prevăzut în metodologie.

Dacă una sau mai multe dintre opțiunile candidatului privind unitatea de învățământ pentru care aplică se află în alt județ decât cel în care este titular, acesta trebuie să specifice explicit în cererea de înscriere județul unde se află respectiva unitate.

Inspectoratul verifică apoi statutul de titular al fiecărui solicitant, pentru a-i putea asigura accesul la platforma informatică de înscriere. Verificarea trebuie făcută de membri ai comisiei de organizare, numiți prin decizia inspectorului școlar general, iar dintre persoanele care verifică îndeplinirea condițiilor trebuie să facă parte obligatoriu un inspector care coordonează managementul resurselor umane.

După verificare, inspectoratul trebuie să asigure candidatului accesul la platforma concursdirectori.edu.ro în maximum 5 zile calendaristice de la transmiterea cererii, pe baza CNP-ului furnizat.

Pentru cererile depuse în ultimele 5 zile calendaristice ale perioadei de înscriere, candidații titulari primesc acces în aceeași zi. Pe 2 octombrie, pentru cererile trimise până la ora 16:00, accesul trebuie acordat în maximum două ore, iar documentele pot fi încărcate până la ora 23:59.

Persoanele desemnate de inspectorate primesc acces la platformă începând cu data depunerii primului dosar și verifică dosarele candidaților până pe 7 octombrie 2026, ora 16:00, în baza unei proceduri specifice transmise de minister.

Cine coordonează procedura și pe ce bază legală

Procedura, cu numărul 30284 din 9 septembrie 2026, este aprobată de secretarul de stat Sorin Ion, în calitate de președinte al Comisiei naționale de monitorizare și coordonare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Documentul este elaborat în baza prevederilor art. 41 alin. (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4155/2026, și ale prevederilor Calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4622/2026, pentru sesiunea august-decembrie 2026.