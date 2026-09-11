Mașina unui bărbat din Germania, vandalizată la Cisnădie: „Bănuim cine ar putea fi” / foto

Un bărbat din Germania, venit în vizită în Cisnădie la prietena acestuia, și-a găsit mașina vandalizată pe o stradă din oraș. O persoană, necunoscută la acest moment, i-a tăiat cauciucurile și i-a zgâriat ușile vehiculului.

Bărbatul este stabilit în Germania, iar la începutul lunii septembrie a venit la Cisnădie să își viziteze prietena. Și-a parcat mașina pe strada Cetății, în apropierea locuinței femeii, iar timp de câteva zile au plecat din oraș să viziteze împrejurimile. Când s-au întors, au găsit autoturismul vandalizat.

„Prietenul meu a venit din Germania și a lăsat mașina parcată în fața casei. Noi am plecat cu motocicletele, iar când ne-am întors, am găsit-o vandalizată. Toate roțile au fost sparte, iar portierele și capote au fost zgâriate”, spune Ionela, prietena păgubitului.

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Când au constatat distrugerea, în 4 septembrie, au sunat la poliție, iar un echipaj a venit la fața locului pentru a face constatări. Proprietarul mașinii a depus, cu acea ocazie, și o plângere penală. Cei doi sunt însă revoltați și acuză că oamenii legii au tratat situația cu superficialitate.

„Noi am făcut reclamație, ei au venit, dar nu au făcut nici măcar o poză. Deși a trecut mai bine de o săptămână de la incident, până în acest moment nu ne-a fost comunicat nici măcar numărul dosarului și, din câte am fost informați, nu au fost solicitate imaginile de pe camerele de supraveghere din zona în care a fost parcată mașina. El are nevoie de un număr de înregistrate ca să poată merge la asigurări în Germania”, adaugă Ionela.

Femeia bănuiește cine ar fi putut fi persoana care a vandalizat mașina. Potrivit acesteia, ar fi vorba despre o răzbunare. „El nu cunoaște pe nimeni în Cisnădie, doar pe mine și pe fostul meu soț. Eu îl bănuiesc pe el. Mai am și alte plângeri la adresa acestuia, dar până acum poliția nu m-a ajutat cu nimic. Mi-au fost amânate toate plângerile”, mai spune femeia.

Fiindcă trebuia să se întoarcă înapoi în Germania la muncă, bărbatul păgubit a înlocuit toate cauciucurile sparte. Între timp, el așteaptă ca persoana vinovată de distrugere să fie identificată și trasă la răspundere.

Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Vom reveni cu răspunsul atunci când va fi furnizat.

UPDATE 11 septembrie, ora 12:15: Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că, în acest caz, a fost deschis un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de distrugere și se fac verificări în vederea luării măsurilor care se impun.