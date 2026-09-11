Pe scurt: La 45 de ani de la absolvire, foști colegi de la Teologia sibiană s-au regăsit în capela unde s-au rugat patru ani, iar unul dintre ei a povestit cum școala are, de fapt, 240 de ani de istorie.

Absolvenții promoției 1977-1981 de la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, actuala Facultate de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, s-au revăzut joi, 10 septembrie 2026, la 45 de ani de la finalizarea cursurilor de licență, potrivit mitropolia-ardealului.ro.

Foștii colegi s-au rugat din nou împreună în capela instituției, iar apoi și-au prezentat realizările pe plan pastoral-misionar, personal și familial.

Programul întâlnirii a cuprins, în prima parte, o slujbă de pomenire pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul, săvârșită de un sobor de preoți în capela Facultății de Teologie din Sibiu. Soborul slujitor a fost condus de pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, alături de pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, profesor emerit la Facultatea de Teologie din Sibiu, ambii absolvenți ai aceleiași promoții.

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După slujba de pomenire, soborul de preoți a săvârșit un Te Deum, ca rugăciune de mulțumire pentru ajutorul primit în cei 45 de ani, atât în lucrarea misionară a Bisericii, cât și în viața de familie.

O școală cu rădăcini de 240 de ani, potrivit istoricilor

La final, pr. Nicolae Dascălu a transmis mesajul de binecuvântare al Patriarhului Daniel și a evidențiat locul aparte pe care îl are școala teologică de la Sibiu printre instituțiile de învățământ teologic din țară.

„Pe tabloul nostru de promoție scria că sunt 170 de ani de la înființarea instituției, dar acum, cercetând rădăcinile învățământului teologic din Transilvania, istoricii dau acestei școli o vârstă de 240 de ani, pentru că se socotește de la 1786, de la Dimitrie Eustatievici și de la cărturarii transilvăneni care au pus bazele școlii teologico-pedagogice de aici, de la Sibiu”, a spus pr. Nicolae Dascălu.

El a evocat și puterea libertății în Hristos care i-a condus în misiunea de propovăduire a Evangheliei, în vremuri dificile. „Generația noastră este cea care a trăit jumătate din viață într-un anumit regim, de dictatură, și cealaltă jumătate, în libertate. Acum, ajunși la vârsta înțelepciunii, ne întrebăm cum se trăiește, cum se administrează libertatea și încercăm să-i învățăm și noi pe ucenicii noștri, pe credincioșii noștri, cum se trăiește libertatea în Hristos”, a precizat acesta, adăugând că ceea ce nu s-a schimbat de-a lungul anilor este Evanghelia și dreapta credință ortodoxă.

Pr. Nicolae Dascălu a adresat și urări doamnelor preotese și fiicelor de preoți care sprijină misiunea Bisericii în societate, amintind că ziua coincide cu pomenirea Sfintei Împărătese Pulheria din calendarul bisericesc.

„Societatea românească de astăzi are nevoie, poate mai mult ca oricând, de cuvântul Domnului, de multă încredere, de bucurie și de îmbărbătare”, a spus el, menționând totodată că Patriarhul Daniel și-a început studiile teologice la Institutul din Sibiu.

Amintiri și realizări pastorale, prezentate în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”

Întâlnirea a continuat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie din Sibiu, unde pr. prof. dr. Nicolae Chifăr le-a urat bun venit colegilor de promoție și a transmis binecuvântarea Arhiepiscopului Sibiului și Mitropolitului Ardealului, Laurențiu.

„Am început această zi în rugăciune, în capela în care ne-am rugat timp de patru ani, în studenție, dimineața și seara, pentru ca Bunul Dumnezeu să ne înțelepțească și să ajungem slujitori ai Lui”, a spus pr. Nicolae Chifăr, mulțumind și decanului facultății, pr. Constantin Horia Oancea, pentru găzduirea evenimentului.

În continuare, s-a dat citire catalogului promoției, prilej pentru fiecare absolvent să își prezinte realizările pastoral-misionare și administrative din comunitățile în care a activat ca slujitor. Foștii colegi au depănat amintiri din perioada studenției și au evocat personalitățile teologice și duhovnicești care i-au format în cei patru ani petrecuți la Sibiu. Programul reuniunii absolvenților s-a încheiat cu o agapă frățească.