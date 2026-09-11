O sibiancă își caută vărul: nimeni nu mai dă de el din 2010, iar ultima oară era în Spania

O femeie din județul Sibiu a luat legătura cu poliția cu speranța că va reuși, după mulți ani, să își contacteze vărul. Acesta a plecat la muncă în Spania încă din anul 2001, iar din 2010 nimeni nu mai știe nimic de el.

Polițiștii sibieni caută un bărbat, în vârstă de 47 de ani care, în anul 2001, a plecat la muncă în Spania, iar în anul 2010 a fost ultima dată când a mai putut fi contactat de către aparținători.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că, în anul 2001, verișorul dumneaei, numitul MULLER UWE, în vârstă de 47 de ani, domiciliat în localitatea Vărd, a plecat la muncă în Spania, iar ultima dată când a mai putut fi contactat de către aparținători a fost în anul 2010, când a transmis că lucrează la o fermă de animale, fără a preciza localitatea în care se află”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

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Semnalmente: păr șaten, ochi căprui. Obiecte de îmbrăcăminte: nu se cunosc. Semne particulare: nu prezintă.

Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.