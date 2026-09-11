Pe scurt: Bărbatul care în 2006 a fugit din țară invocând un cancer în fază terminală a convins de această dată instanța să-l lase liber, deși cu doar două luni în urmă un alt judecător îi respinsese aceeași cerere.

Tribunalul Ilfov a decis, vineri, eliberarea condiționată din închisoare a sirianului Omar Hayssam, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 24 de ani de închisoare, potrivit Agerpres.

„În baza art.587 alin. (1) Cpp raportat la art.59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare, aplicată prin sentința nr. 1873/04.11.2015 pronunțată de Tribunalul București – secția I penală, și punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Definitivă”, se arată în decizia tribunalului.

Cererea respinsă în iulie, admisă acum de altă instanță

De-a lungul timpului, Omar Hayssam a solicitat de mai multe ori judecătorilor să fie eliberat mai devreme din închisoare, invocând în principal motive medicale, ultima cerere respinsă fiind pe 17 iulie 2026, din partea Judecătoriei Sectorului 4.

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Când a fost adus în luna iulie la sediul instanței, avocatul lui Hayssam a cerut magistratului să-i scoată din sală pe cei care îl păzeau pe sirian, „deoarece se creează o presiune socială asupra inculpatului, acesta fiind foarte bolnav”. Tot atunci, apărătorul declara că sirianul „este într-o stare foarte precară”, fiind pe tratament „maximal neurologic” și are nevoie de îngrijire în clinici din străinătate.

Magistratul de la Judecătoria Sectorului 4 i-a respins însă în iulie cererea de eliberare, subliniind că Hayssam a întâmpinat dificultăți în a menține constant un comportament adecvat regulilor și normelor sistemului penitenciar, fiind sancționat disciplinar de 3 ori și recompensat de 25 de ori.

Mai mult, arăta magistratul, în considerarea momentului în care executarea pedepsei a început, dar și a celui în care aceasta urmează să înceteze — 26 decembrie 2035 — nu puteau fi extrase suficiente elemente care să contureze concluzia asupra îndreptării definitive a condamnatului.

Tribunalul Ilfov a fost însă de altă părere și a desființat, vineri, decizia Judecătoriei Sectorului 4, dispunând eliberarea sirianului din Penitenciarul Jilava.

Pedeapsa de peste 24 de ani de închisoare aplicată lui Omar Hayssam cumulează mai multe condamnări: 24 de ani în dosarul „Manhattan”, în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârșirea unor infracțiuni economice, 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliștilor în Irak și doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

În anul 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiționat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susținând că are cancer în fază terminală. El a reușit atunci să fugă din România, fiind adus în țară abia în anul 2013, când a fost predat Poliției Române.