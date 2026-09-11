ACS Mediaș 2022 a remizat vineri pe Stadionul 8 Mai, 1-1 cu CSO Băicoi și face un pas greșit în lupta pentru play-off.

ACS Mediaș 2022 a avut parte de un adversar tare, CSO Băicoi fiind una din echipele care vor lupta pentru play-off.

Foto: ACS Medias 2022

Echipa de pe malul Târnavei Mari a deschis scorul în minutul 17, când Raul Hăjmășan a transformat superb o lovitură liberă, reușind un adevărat eurogol.

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Foto: ACS Medias 2022

CSO Băicoi a presat în partea secundă și a egalat în minutul 90, prin David Brăilă.

Foto: ACS Medias 2022

Venită după înfrângerea de la Brașov, echipa lui Cosmin Vâtcă a bifat astfel doar 1 punct în ultimele două etape, sub așteptările conducerii clubului și cele ale fanilor.

Foto: ACS Medias 2022

”Mie mi-a plăcut ce am văzut, am văzut dorință, spirit foarte bun la tot ce înseamnă această echipă, am făcut un meci foarte bun, dar am întâlnit o echipă foarte bună a seriei, nu întâmplător a făcut egal cu Corona. Noi încercăm să practicăm un joc forte bun, noi ne vedem de treaba noastră. Am luat gol, pe greșeli în lanț, dar jocul greșeala așteaptă. Sunt cel puțin cinci echipe bune în serie, ne așteaptă meciuri foarte disputate, vom face tot ce e posibil să câștigăm următorul meci” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă într-un interviu acordat pentru pagina oficială a clubului.

Foto: ACS Medias 2022

Medieșenii sunt pe locul 6 în serie după trei etape, cu doar 4 puncte și vor juca etapa viitoare tot acasă, cu Aro Câmpulung Muscel.

Foto: ACS Medias 2022

ACS Mediaș 2022: Feșteu – Maxim (Gurei 68), Core, Avram, Frîncu – Orlandea (Hanzu 88), Sg.Luca, Negrean, Hăjmășan (Pajco 73) – Llullaku (Streinu 68), Ed. Neagu (M.Popa 88). Antrenor: C. Vâtcă

Foto: ACS Medias 2022