Pe scurt: Munți, coline, sate cu povești și Via Transilvanica: patru variante de drumeție în Sibiu, pentru toate nivelurile de pregătire fizică, de la familii cu copii la iubitorii turelor lungi.

Programul Anii Drumeției propune patru trasee în județul Sibiu pentru weekendul de 12-13 septembrie 2026, potrivit unei postări a Danielei Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Variantele includ trasee ușoare printre livezi și sate săsești, dar și ture montane de dificultate medie, pe Munții Cindrel și pe traseul Via Transilvanica.

Sâmbătă, 12 septembrie: două trasee prin colinele Transilvaniei

Prima variantă de sâmbătă este drumeția Cetatea Slimnic – Hamba, o tură de toamnă printre livezi, păduri și coline, cu priveliști asupra satelor din apropierea Sibiului și povești despre trecutul săsesc al zonei. Traseul are 15-16 kilometri, o diferență de nivel de +350 de metri și este clasificat drept ușor spre mediu.

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A doua opțiune din aceeași zi combină drumeția cu un atelier practic: cum gestionăm întâlnirea cu câinii de pe traseu. Participanții pornesc din Criș, parcurg o parte din Via Transilvanica și învață concret cum să reacționeze atunci când întâlnesc câinii unei stâne. Traseul se termină la stâna familiei Coșorean, unde organizatorii promit povești și bucate locale. Tura are 12 kilometri, o diferență de nivel de +380 de metri și este clasificată ca ușoară spre medie.

Duminică, 13 septembrie: tură de munte pentru copii și traseu lung pe Via Transilvanica

Duminică, cei mici pot participa la traseul „Micii Montaniarzi pornesc spre Refugiul Cânaia”, o zi de munte în Munții Cindrel alături de ghidul Radu Zaharie. Ruta trece prin Canton Muncel, Șaua Bătrâna, Vârful Rozdești și Șaua Șerbănei, până la Refugiul Cânaia. Durata estimată este de 7-8 ore, cu o diferență de nivel de +600 de metri, traseul fiind clasificat de dificultate medie.

Pentru cei obișnuiți cu ture lungi, organizatorii propun o zi întreagă pe Via Transilvanica, pe segmentul Micăsasa – Blaj, prin păduri, pășuni, văi și culmi, cu panorame extinse și sosire la Blaj. Deplasarea, atât la plecare cât și la retur, se face cu trenul. Traseul are 30 de kilometri, o diferență de nivel de +650 de metri, o durată estimată de aproximativ 10 ore și este recomandat persoanelor de peste 16 ani, fiind clasificat drept mediu.

Înscrierile pentru toate cele patru trasee se fac pe site-ul aniidrumetiei.ro. Programul este inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu și este desfășurat prin intermediul Asociației Județene de Turism Sibiu.