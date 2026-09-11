Ziua Pompierilor din România a fost marcată vineri, 11 septembrie, printr-o ceremonie militară organizată în Piața Junilor din Săliște, eveniment dedicat celor care își desfășoară activitatea în slujba comunității și intervin în cele mai dificile situații.

În cadrul ceremoniei, patru ofițeri, un maistru militar și un subofițer din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au fost înaintați în gradul următor. Totodată, pompierii care s-au remarcat prin activitatea desfășurată, rezultatele obținute și modul în care au reprezentat ISU Sibiu au fost recompensați pentru profesionalismul și devotamentul lor.

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat pompierilor sibieni și pentru buna colaborare instituțională, primarii orașelor Săliște și Miercurea Sibiului au primit plachete de onoare.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Ceremonia a fost un prilej de a evidenția nu doar tradiția și importanța Zilei Pompierilor, ci și spiritul de echipă, camaraderia și respectul care stau la baza activității salvatorilor.

Pentru pompierii sibieni, 13 Septembrie reprezintă un moment de celebrare a profesiei și a valorilor pe care le promovează, iar cea mai importantă recunoaștere rămâne încrederea oamenilor pe care îi protejează.

Ziua Pompierilor din România este dedicată tuturor celor care și-au pus curajul și profesionalismul în slujba vieții și a comunității.