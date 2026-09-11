Pentru Ruxandra Tâmbu, zidurile unităților de învățământ nu sunt doar simpli pereți, ci pânze uriașe care abia așteaptă să prindă viață. La 36 de ani și mamă a doi copii, sibianca a reușit o performanță impresionantă: în mai puțin de un an, a îmbrăcat în culori zeci de coridoare și săli de clasă din Sibiu. Cu o pensulă, multă pasiune și o paletă unică de culori pastelate, ea transformă spațiile educaționale în locuri de poveste, colaborând îndeaproape cu autoritățile locale pentru a aduce bucurie celor mici.

Ceea ce a început ca o joacă a creativității în așteptarea primului ei copil, s-a transformat astăzi într-un fenomen de culoare care bucură mii de micuți din Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Povestea Ruxandrei, mămica din Sibiu care dă viață spațiilor educaționale: „Visul meu era să pictez toate grădinițele din oraș” / video, foto — VIDEO

Scânteia creativității: De la camera propriului copil la picturi care bucură alte mii de suflete

Povestea Ruxandrei cu pictura murală a început într-un mod cu totul intim și emoționant, cuibărită în așteptarea primului ei copil. Dorința de a crea un mediu perfect pentru bebelușul care urma să vină pe lume i-a pus pensula în mână.

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„Am început să pictez pe pereți de când eram gravidă cu cel mare, în luna a șaptea. Aveam în casă un perete de mansardă, iar acela a fost primul meu proiect”, își amintește ea cu nostalgie. Această scânteie a dus la alte mici proiecte, decorând camera finuțului său și alte câteva încăperi.

A urmat apoi o pauză lungă, până când pandemia i-a reamintit de liniștea pe care o găsește în artă, determinând-o să picteze tablouri pe pânză, la comandă.

Grădinița 28, proiectul de suflet

Revenirea la pictura murală la scară mare a venit firesc. Când băiețelul ei cel mic a trecut în grupa mijlocie la Grădinița nr. 28 de pe strada Filozofilor, Ruxandra s-a oferit să aducă un strop de culoare pe un hol al instituției. Destinul, însă, avea planuri mai mari, iar de la un singur hol, s-a ajuns la pictarea întregii grădinițe.

A fost momentul în care Ruxandra a simțit cu adevărat forța comunității sibiene. „Aceea a fost grădinița mea de portofoliu, un proiect minunat. Am lucrat cu voluntari, pe cheltuială proprie, dar și cu ajutorul celor de la Keep Calling, care mi-au donat culori, pensule, și chiar și angajații au venit în ajutor la pictat”, povestește artista.

Munca depusă din suflet nu a rămas neobservată, devenind rampa ei de lansare.

Când culorile ajung la suflet: parteneriatul care colorează Sibiul

Imaginile cu munca ei plină de suflet au ajuns pe Facebook, iar ecoul nu a întârziat să apară. Reprezentanții Primăriei Sibiu au văzut talentul ei și au contactat-o, marcând astfel începutul unui șir lung de transformări spectaculoase în unitățile de învățământ din oraș. Ruxandra a pictat mai multe creșe, grădinițe și o școală în ultimul an.

Din noiembrie 2025 și până în prezent, Ruxandra nu a lăsat pensula din mână. A adus viață pe pereții Grădiniței nr. 36 din Țiglari, la creșa de pe Calea Poplăcii (vizavi de Jandarmerie), a colorat Grădinița nr. 41 din Lazaret („Căsuța Poveștilor”) și noua creșă de pe strada Viitorului, ajungând ulterior și la Școala nr. 23. Pe lângă acestea, și-a pus amprenta și în mediul privat: o creșă, o grădiniță privată și chiar un salon de head spa.

Secretul culorilor: tehnici speciale pentru liniște și concentrare

Lucrările Ruxandrei se disting printr-o căldură aparte. Secretul ei? Nu folosește culori stridente din comerț, ci își prepară singură nuanțele. Dincolo de estetică, picturile respectă întocmai temele propuse de administrația locală: respectarea naturii, reciclarea și integrarea persoanelor cu dizabilități.

„Eu fac schițe pe foaie, le prezint primăriei, ele sunt acceptate și așa încep lucrul. Lucrez cu culori pastel, care sunt făcute de mine din pigmenți normali. Insist să lucrez cu aceste culori pentru că în creșe, grădinițe și școli, ele dau senzația de liniște, ajută la concentrare, iar prin acestea transmit un mesaj bun copiilor”, explică artista.

Ruxandra adaptează fiecare desen în funcție de vârsta celor care îl vor privi. Dacă la creșe totul este „cât mai simplu și stilizat”, pentru că „spațiile trebuie să fie cât mai aerisite și clare”, la grădinițe adaugă mesaje vizuale legate de natură și integrare. În școli continuă în aceeași notă, dar plusează cu detalii, umbre și texte, o idee care a încântat-o în mod deosebit în proiectul de la Școala 23.

Visul care a prins aripi

Privind în urmă la pereții primei grădinițe pe care a pictat-o, Ruxandra recunoaște că planurile ei erau mari, dar realitatea le-a depășit cu mult. „Când am pictat prima grădiniță, cea de pe Filozofilor, mi-a venit în gând să îmi fac o asociație, să implic comunitatea în acest proces, să vină să ajute, să doneze, să pot cumpăra cele necesare. Visul meu era să pictez toate grădinițele din Sibiu”, spune ea cu emoție.

Destinul i-a zâmbit însă mai repede decât se aștepta, transformând munca ei într-un parteneriat de succes pentru oraș. „Bucuria mea cea mare a fost că cei de la Primărie m-au observat și așa s-a dus vestea mai departe. Astăzi mă bucur că pot lucra cu ei, lucrurile au decurs de fiecare dată foarte frumos.”

Prin talentul și implicarea ei, Ruxandra Tâmbu nu doar că înfrumusețează instituțiile educaționale ale Sibiului, ci scrie povești pe ziduri, povești în care mii de copii pășesc zilnic cu zâmbetul pe buze.