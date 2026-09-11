Pe scurt: De la un fost deținut politic la o tânără adoptată care își caută familia biologică și agricultori filmați după zece ani: filmele românești de la Astra Film Festival 2026 spun povești care ne privesc pe toți.

Un fost deținut politic, o tânără adoptată care se întoarce în România pentru a-și căuta familia biologică, oameni adunați în jurul credinței și tradiției, o comunitate care încearcă să salveze o pădure sau agricultori care, după zece ani, se lovesc de aceleași probleme.

Sunt câteva dintre poveștile din filmele românești selectate la Astra Film Festival 2026, care va avea loc la Sibiu între 17 și 25 octombrie 2026, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Filmele pornesc de la experiențe personale, istorii de familie sau povești ale unor comunități și ajung, firesc, la teme care privesc pe toată lumea: memoria, identitatea, familia, trauma, credința, apartenența sau implicarea civică. Unele se întorc spre trecut, altele privesc direct România de astăzi.

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Poveștile personale din filmele românești selectate

În „N-am mai simțit demult o primăvară” (r. Alexandra Bidian), regizoarea reconstruiește, din documente, imagini și amintiri, povestea tatălui său, fost deținut politic care a emigrat în Germania — o istorie de familie în care experiența personală se întâlnește cu istoria recentă a României.

În „Atât de familiar” (r. Rachel Tâpârjan), regizoarea româno-britanică se întoarce în România, țara în care s-a născut și din care a fost adoptată, pentru a-și căuta familia biologică. Căutarea o pune față în față cu o parte a propriei istorii pe care nu a cunoscut-o și îi schimbă felul în care își privește identitatea.

Tot de la o poveste de familie pornește și „Ultimele scrisori ale bunicii” (r. Olga Lucovnicova). Fiica unei românce și a unui rus caută, în trecutul familiei sale, răspunsuri despre oameni ale căror vieți au fost marcate de marile evenimente istorice din regiune și de traume rămase prezente de la o generație la alta.

Mai multe filme din selecție urmăresc felul în care oamenii se strâng în jurul unei tradiții, al credinței sau al unei cauze comune. „În fiecare zi trece același tren și nu se oprește niciodată” (r. Vlad Petri) observă ritualurile legate de moarte într-un sat din Bistrița-Năsăud și felul în care acestea păstrează vie memoria unei comunități.

În „Rândul” (r. Andreea Dumitriu), pelerinajul la Sfânta Parascheva devine, pentru câteva zile, locul unei comunități temporare, iar filmul urmărește întâlniri și ceea ce se întâmplă între cei aflați la rând.

O altă formă de comunitate apare în „Aici a fost o pădure” (r. Valentin Anghel), care urmărește lupta locuitorilor din Sectorul 3 al Capitalei pentru salvarea unei zone din Parcul IOR. Dincolo de miza imediată a spațiului verde, filmul urmărește oameni care aleg să se implice și să își apere dreptul de a avea un cuvânt de spus despre locul în care trăiesc.

În „Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani” (r. Șerban Georgescu), cineastul se întoarce la Lungulețu și la agricultorii pe care i-a filmat în urmă cu un deceniu. Au trecut zece ani, dar multe dintre problemele de atunci sunt încă acolo.

„Pionul lui Lenin” (r. Dragoș Turea) duce spectatorii în Republica Moldova, unde un actor luptă, la propriu și la figurat, împotriva statuilor lui Lenin, într-o societate în care trecutul sovietic nu a dispărut și continuă să provoace reacții și conflicte.

Competiția DocSchool aduce, la rândul ei, filme semnate de regizori români. În „Binecuvântat(ă)” (r. Voicu Mureșanu), Mihaela Mincă se pregătește să deschidă ceea ce prezintă drept prima școală de vrăjitoare din lume.

„Box în Berceni” (r. Alexandru Buliga) urmărește un fost boxer și veteran de război care antrenează trei tineri luptători, iar „Cântă lumea și sub pământ” (r. Radu Ștefan Lungu) intră în lumea unei familii de lăutari din satul Pârâu de Pripor, unde muzica și meseria se transmit din tată în fiu.

Abonamentul Astra Pass 10 în regim Early Bird, valabil până la 1 octombrie

Pentru ediția din acest an, Astra Film Festival lansează Astra Pass 10, un abonament flexibil cu zece intrări la filmele și evenimentele festivalului. Pass-ul nu este nominal și poate fi folosit individual sau împreună cu familia și prietenii.

Până la 1 octombrie 2026, Astra Pass 10 poate fi cumpărat la prețul Early Bird de 130 de lei, față de prețul standard de 200 de lei. Pentru fiecare proiecție sau eveniment este necesară rezervarea locului, iar organizatorii precizează că pass-ul singur nu garantează accesul în sală dacă rezervarea nu a fost făcută. Detaliile și achiziția biletelor se fac pe astrafilm.ro/festival/tickets.

O altă noutate a ediției este Pașaportul de festival, prin care spectatorii își pot salva filmele pe care vor să le vadă și își pot face propriul program. Platforma semnalează dacă două evenimente se suprapun sau dacă între două proiecții rămân mai puțin de 20 de minute recomandate pentru deplasare. Programul poate fi adăugat în calendarul telefonului, iar spectatorii își pot seta mementouri înainte de evenimente.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards.

Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.