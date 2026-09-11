Pe scurt: Anunțul vine în plină perioadă de instabilitate politică și ridică semne de întrebare privind viitorul uneia dintre cele mai cunoscute instituții de urgență din România.

Procurorii Parchetului Militar l-au pus sub acuzare pe Raed Arafat, într-un dosar legat de un elicopter SMURD, potrivit unei informații transmise vineri, 11 septembrie 2026, de Mediafax.

Raed Arafat este vizat în ancheta privind elicopterul SMURD adus în România în anul 2017, procurorii cercetând modul în care aeronava a fost introdusă în țară și procedurile urmate ulterior. Potrivit anchetatorilor, elicopterul ar fi fost introdus și exploatat fără îndeplinirea formalităților vamale, situație care ar fi generat obligații fiscale neachitate. În acest context, Arafat este cercetat pentru complicitate la contrabandă, acuzație pe care șeful DSU o respinge.

Raed Arafat este fondatorul sistemului SMURD și ocupă funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), instituție responsabilă de coordonarea intervențiilor de urgență și a răspunsului la dezastre la nivel național.

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De-a lungul carierei sale, Arafat a fost asociat cu dezvoltarea și extinderea serviciilor de intervenție rapidă din România, inclusiv componenta aeriană a SMURD, care folosește elicoptere pentru transportul pacienților și intervenții în zone greu accesibile.

Punerea sub acuzare reprezintă un moment procedural în cadrul unei anchete penale, prin care o persoană dobândește calitatea de inculpat, fără ca acest fapt să echivaleze cu o condamnare. Continuarea anchetei urmează să stabilească dacă faptele cercetate se confirmă și, în caz afirmativ, ce încadrare juridică vor primi.