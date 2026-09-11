Plutonierul major Gheorghiu Raul este pompierul anului la Sibiu. El a intervenit, în timpul liber, la 10 situații de urgență doar în acest an.

Unele meserii se termină când se încheie programul. Meseria de pompier, nu face parte din ele. Iar Raul este unul dintre oamenii care ne demonstrează asta prin fapte.

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“Plutonier major Gheorghiu Raul face parte din echipa ISU Sibiu din anul 2018, când a absolvit Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. În prezent este comandant de echipaj și conducător de autospeciale în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu, remarcându-se constant prin profesionalism, implicare și dorința de perfecționare. Anul acesta, toate acestea i-au adus o distincție pe deplin meritată: Pompierul Anului 2026”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

Povestea care stă în spatele acestui titlu nu vorbește doar despre misiunile desfășurate în timpul serviciului. În ultimul an, Raul a intervenit la peste 10 situații de urgență în timp ce se afla în timpul liber. De fiecare dată când a întâlnit oameni care aveau nevoie de ajutor, an ales să intervină.

“În luna martie, aflat în satul Lovnic, județul Brașov, a observat degajări de fum de la o gospodărie. În urma exploziei unei butelii, izbucnise un incendiu la o anexă, iar flăcările se propagaseră la acoperișul casei învecinate. Raul și-a luat echipamentul individual de protecție, a folosit mijloacele disponibile la fața locului și a acționat pentru localizarea incendiului până la sosirea echipajelor de pompieri, participând apoi la stingerea acestuia.

La mai puțin de o lună, în localitatea Grânar, a fost anunțat despre un alt incendiu care cuprinsese mai multe anexe gospodărești și amenința să se extindă la proprietățile învecinate. Din nou, Raul nu a stat deoparte. S-a echipat, s-a deplasat la locul evenimentului și a intervenit până la sosirea forțelor de intervenție, contribuind la limitarea incendiului și la protejarea gospodăriilor din apropiere.

Și acestea sunt doar două exemple din cele peste 10 intervenții la care Raul a acționat în timpul său liber. Situații diferite, dar care spun același lucru despre el: pentru Raul, a fi pompier nu înseamnă doar o uniformă sau o tură de serviciu. Înseamnă să fii pregătit să ajuți ori de câte ori este nevoie de tine”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

Același profesionalism îl demonstrează și în misiunile operative. În luna februarie, la incendiul de amploare produs în zona Veștem, unde flăcările amenințau o stație de carburanți, Raul a acționat în sectorul destinat protejării acesteia și, alături de colegii săi, a contribuit la oprirea propagării și la lichidarea incendiului.

Titlul de „Pompierul Anului 2026” poartă numele plutonierului major Gheorghiu Raul. Un titlu câștigat nu într-o singură zi, ci prin fiecare zi în care a ales să fie acolo pentru ceilalți.