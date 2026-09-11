Pe scurt: Primele candidaturi pentru titlul din 2034 se depun din toamna lui 2028, iar ministrul Culturii anunță o strategie națională gândită să susțină orașele candidate.

România va găzdui din nou titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2034, după experiențele Sibiu 2007 și Timișoara 2023.

Comisia Europeană a prezentat, potrivit Mediafax, propunerea pentru un nou cadru al programului, care vizează simplificarea procesului de selecție, consolidarea moștenirii pe termen lung a titlului și o implicare mai mare a cetățenilor și tinerilor.

Noul model european pune accent pe ceea ce rămâne în oraș după încheierea anului în care acesta deține titlul, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii culturale, a comunităților locale și a colaborărilor europene. Comisia Europeană urmărește, de asemenea, ca programul să devină mai accesibil și să acorde o importanță mai mare dezvoltării urbane durabile și incluzive.

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Calendarul competiției pentru titlul din 2034

Procesul de selecție pentru ediția din 2034 va începe cu mai mulți ani înaintea acordării titlului. Potrivit calendarului prezentat de Ministerul Culturii, primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, orașele finaliste urmează să fie cunoscute în 2029, iar orașul desemnat va avea apoi cinci ani la dispoziție pentru pregătirea programului cultural din 2034.

„Avem în pregătire Strategia Națională a Culturii 2027–2034, perioada competiției pentru Capitala Europeană a Culturii 2034. Cele două trebuie să se susțină reciproc: orașele candidate au nevoie de un cadru național coerent, iar strategia este instrumentul prin care proiecte concrete să poată fi puse în practică: participare culturală, spații de proximitate, proiecte intergeneraționale, comunități mai reziliente. Viitoarea Capitală Europeană a Culturii poate dobândi astfel o valoare adăugată, devenind un proiect-far”, a declarat ministrul culturii, Demeter András István.

Ce beneficii aduce titlul după încheierea anului oficial

Experiența europeană arată că titlul de Capitală Europeană a Culturii poate produce efecte și după încheierea anului oficial. Comisia Europeană arată că orașele care au găzduit evenimentul au beneficiat, printre altele, de noi spații culturale, creșterea activității culturale, dezvoltarea turismului și consolidarea cooperării internaționale.