Pe scurt: Benzina bate un nou record istoric în România, iar motorina se îndreaptă rapid spre 10,50 lei litrul. Vezi ce prețuri au ajuns să practice marile lanțuri de benzinării.

Prețul benzinei a crescut vineri, 11 septembrie 2026, cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV, ambele operate de aceeași companie, OMV Petrom Marketing, potrivit Economica.net. Astfel, benzina standard a ajuns să coste 9,91 lei litrul la Petrom și 9,97 lei litrul la OMV.

Motorina standard s-a scumpit și ea, tot cu 9 bani pe litru, și costă acum 10,37 lei la Petrom și 10,43 lei la OMV. Precedenta scumpire a avut loc miercuri, 9 septembrie 2026, și a fost tot de 9 bani pe litru.

Astfel, prețul benzinei a atins un nou maxim istoric în România și este foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru la stațiile care sunt tradițional mai scumpe. Iar motorina continuă să se scumpească și se apropie de 10,5 lei pe litru.

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Celelalte lanțuri mari de benzinării nu au majorat încă prețurile la ora redactării știrii, dar scumpirile vor apărea și la acestea peste câteva ore sau cel târziu a doua zi. În România funcționează momentan o legislație care impune cel mult o scumpire pe zi, până la ora 12:00.

Prețurile la benzină și motorină în stațiile din vestul Capitalei

Iată prețurile la benzină practicate vineri, 11 septembrie 2026, în stațiile din mai multe orașse din România

Petrom: 9,91 lei

OMV: 9,97 lei

Rompetrol: 9,88 lei

MOL: 9,88 lei

Lukoil: 9,88 lei

SOCAR: 9,88 lei

Iar prețurile la motorină, în aceleași stații:

Petrom: 10,37 lei

OMV: 10,43 lei

Rompetrol: 10,35 lei

MOL: 10,36 lei

Lukoil: 10,37 lei

SOCAR: 10,34 lei

Situația vine în contextul scumpirilor repetate ale carburanților din ultimele săptămâni, pe fondul creșterii prețului petrolului, care a urcat brusc la 105 dolari pe baril după intensificarea atacurilor din Orientul Mijlociu.