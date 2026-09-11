Se pregătește „străpungerea” Carpaților pe autostrada A1 Sibiu–Pitești: tunelul Poiana va avea 1,78 kilometri

Pe scurt: De ce a fost schimbat planul de forare la cel mai lung tunel al autostrăzii transcarpatice și ce se întâmplă acum pe șantierul din Cornetu–Tigveni.

Marian Mardare, coordonatorul departamentului de Topografie al WeBuild România, a publicat o serie de imagini de la unul dintre portalurile viitorului tunel Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu – Pitești. „Work In Progress.

Tunel Poiana – Autostrada Sibiu – Pitești (A1) secțiunea 3 Cornetu – Tigveni”, a scris acesta, potrivit Economica.net. În fotografii apar muncitori și mai multe utilaje care lucrează la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel prin Carpați.

Constructorul italian va lansa utilajul TBM pentru forarea celor 1,78 kilometri ai tunelului Poiana chiar de la acest portal, dinspre Sibiu, și nu dinspre Pitești, așa cum era planificat inițial. Lucrările ar putea începe din toamnă. „TBM-ul intră dinspre Sibiu, pentru că pe partea cu Piteștiul trebuie făcute consolidări la terenul din fața portalului. Și am pierde timp să așteptăm până termină consolidările”, au explicat surse oficiale pentru Economica.net.

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Asfaltarea a început pe un tronson experimental al secțiunii Cornetu–Tigveni

În aceeași săptămână, WeBuild a demarat lucrările de asfaltare pe un tronson experimental al secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, lungă de 37,4 kilometri, a precizat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit șefului CNAIR, activitatea se desfășoară pe aproximativ 30% din suprafața șantierului, la tunelul Poiana, la cele 14 structuri (poduri și viaducte) prevăzute pe traseu, precum și la lucrările de terasamente. În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Cornetu – Tigveni ajunsese la aproximativ 18%.

Secțiunea 3 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești este construită de asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad, în baza unui contract semnat în august 2022.